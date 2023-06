Mutinerie de Wagner en Russie : ce qu’il faut savoir sur le Biélorusse Alexandre Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’est attribué le mérite d’avoir négocié un accord entre son homologue russe Vladimir Poutine et le chef du groupe militaire Wagner Yevgeny Prigozhin, mettant fin à ce qui semblait être une mutinerie armée dirigée vers Moscou samedi.

Vendredi, Prigozhin a affirmé de manière non vérifiée que ses forces mercenaires avaient été attaquées par l’armée russe, utilisant cela comme prétexte pour lancer une marche armée sur Moscou. Ils sont finalement arrivés à moins de 200 kilomètres de la ville avant qu’il n’ordonne à ses troupes de retourner dans leurs camps pour éviter de répandre le «sang russe» selon les termes de l’accord annoncé par Loukachenko.

Les détails sur cet accord sont rares, mais l’enquête criminelle de l’État russe contre Prigozhin aurait été abandonnée (bien que ce soit moins clair depuis lundi), ses troupes se sont retirées de leur « marche pour la justice », et il vivra désormais en exil apparent en Biélorussie. « Le président de la Biélorussie a informé en détail le président de la Russie des résultats des négociations avec la direction de Wagner PMC [private military company]», a déclaré le bureau de Loukachenko dans un communiqué. « Le président de la Russie a soutenu et remercié son homologue biélorusse pour le travail accompli. »

Bien que le Kremlin ait confirmé l’accord et dit qu’il était le résultat de «l’initiative personnelle» de Loukachenko, les contours précis de son implication ne sont toujours pas confirmés de manière indépendante. Les analystes doutent que Loukachenko ait effectivement été un courtier clé de l’accord, mais il s’est peut-être impliqué pour assurer sa propre survie, qui est probablement liée à celle de Poutine, et dans une tentative de gagner de l’influence sur le Kremlin. Mais des informations non confirmées des médias d’État russes indiquent également que l’enquête sur Prigozhin pourrait être en cours et que le sort de Prigozhin reste inconnu, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir plus dans l’accord que ce qui a été déclaré publiquement – ​​ou qu’il pourrait être plus fragile qu’indiqué.

Mais c’est néanmoins un moment sous les projecteurs pour Loukachenko, un dictateur boudé par la communauté internationale et l’un des plus proches alliés de Poutine.

Voici ce que nous savons de Loukachenko, de sa relation avec Poutine et pourquoi il aurait pu être impliqué dans cet accord.

Comment Alexandre Loukachenko est-il devenu président de la Biélorussie ?

Loukachenko est à la barre depuis que le pays a tenu ses premières élections présidentielles en 1994 après avoir déclaré son indépendance de l’Union soviétique. Et ce malgré les manifestations de masse qui ont éclaté après des élections frauduleuses en 2020 au cours desquelles il a affirmé avoir remporté 80 % des voix.

Les États-Unis ont cité « des restrictions sévères sur l’accès au scrutin pour les candidats, l’interdiction d’observateurs indépendants locaux dans les bureaux de vote, les tactiques d’intimidation employées contre les candidats de l’opposition et les détentions de manifestants pacifiques et de journalistes » comme preuve que l’élection n’était ni libre ni équitable.

Ces protestations ont été violemment réprimées. Des dizaines de milliers de Biélorusses ont été emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions politiques au cours des années qui ont suivi. Au moins 100 000 ont été contraints de fuir, selon les Nations Unies. L’État continue de réprimer la presse pour ses reportages sur le régime, le journaliste de Radio Free Europe/Radio Liberty Ihar Losik et la journaliste de Belsat Katsiaryna Andreyeva encourant de lourdes peines de prison. Et il a ciblé des personnalités publiques biélorusses à l’étranger qui critiquent le régime, notamment les athlètes olympiques et l’activiste Roman Protasevich.

L’administration Biden a depuis imposé plusieurs séries de sanctions économiques contre la Biélorussie qui ont été prolongées jusqu’en 2024. La Maison Blanche a ciblé les entreprises biélorusses qui profitent du gouvernement, celles impliquées dans la répression des manifestations post-électorales et celles impliquées dans le forçage l’atterrissage d’un vol Ryanair transportant Protasevich, qui a ensuite été détenu en Biélorussie.

La relation compliquée de Loukachenko avec Poutine

Loukachenko a été élu pour la première fois après avoir promis d’établir des liens plus étroits avec la Russie et, contrairement aux anciens États soviétiques voisins, dont la Lettonie et la Lituanie, la Biélorussie n’a jamais rejoint l’OTAN.

Mais sous sa direction, les relations entre la Biélorussie et la Russie sont passées de tendues à codépendantes. Ils ont parfois été mêlés à des guerres commerciales, et après que la Russie a illégalement annexé la Crimée en 2014, Loukachenko aurait craint que la Biélorussie ne soit la prochaine alors que Poutine envisageait publiquement l’idée d’une union politique avec le pays.

Puis, lors des manifestations de masse de 2020, la Russie est intervenue et a aidé à soutenir Loukachenko avec un soutien militaire et économique. La Russie aurait fourni des armes au gouvernement de Loukachenko dans le cadre de la répression des manifestants. Il a également accordé 1,5 milliard de dollars de prêts à la Biélorussie, garanti des prix bas du gaz et différé le paiement de la dette du pays. C’était essentiel compte tenu de la récession liée à la pandémie en Biélorussie, des turbulences économiques causées par les manifestations et de l’incapacité du pays à rechercher des financements occidentaux. En échange, Loukachenko a accepté de former un « État d’union avec la Russie » – essentiellement, en s’orientant vers l’intégration économique et en soutenant le régime de Poutine sur les questions politiques et militaires (tout en s’abstenant jusqu’à présent de mettre des troupes biélorusses sur le terrain en Ukraine).

La Biélorussie reste plus que jamais dépendante du soutien économique russe maintenant qu’elle fait l’objet de sanctions internationales. Cela a fait de Loukachenko une marionnette de Poutine et un partenaire clé dans sa guerre en Ukraine, étant donné qu’il partage 700 miles de frontière avec la Biélorussie.

La Biélorussie a également été l’une des rampes de lancement de l’invasion initiale de l’Ukraine par Poutine en février 2022. Des missiles russes ont été tirés depuis la Biélorussie. Des soldats russes blessés ont été envoyés en Biélorussie pour y être soignés. Loukachenko a accepté de stocker des armes nucléaires russes sur le sol de son pays. Et la Biélorussie est accusée d’avoir aidé la Russie à déplacer de force des enfants ukrainiens du territoire occupé par la Russie.

L’implication de Loukachenko dans la négociation de l’accord avec Prigozhin (ou ses efforts pour au moins s’en attribuer le mérite) pourrait être une tentative de gagner un certain poids auprès de Poutine et d’être considéré comme un homme d’État à part entière.

«Cela a clairement changé les relations entre Loukachenko et le Kremlin, car après 2020, il est devenu une sorte de marionnette pour les autorités russes. Il a été traité comme quelqu’un qui n’était pas égal », a déclaré Ryhor Astapenia, directeur de l’initiative Biélorussie au groupe de réflexion Chatham House, au Guardian. « Maintenant, vous pouvez dire qu’il est l’un des gagnants de ce coup d’État manqué et cela restaurera une partie de son agence dans ses relations avec la Russie, du moins dans un avenir proche. »

Mais pour l’instant, le sort de Loukachenko reste inextricablement lié à celui de Poutine. Et il reste à voir si la brève mutinerie de Prigozhin portera un coup durable à l’emprise de Poutine sur le pouvoir.