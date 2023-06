Mutinerie, chaos et panique : la Russie sauvée du bord de la guerre civile

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La Russie semble s’être éloignée du bord d’une mutinerie armée à grande échelle, après que le groupe Wagner, l’une des armées privées les plus puissantes du monde, ait interrompu une marche sur Moscou commencée par un vœu de vengeance.

Alors que la menace immédiate semble avoir été écartée, l’attaque sans précédent contre l’establishment militaire russe marque le défi le plus sérieux lancé au président Vladimir Poutine au cours des 23 années où il a dirigé d’une main de fer – et il est peu probable que la crise disparaisse simplement parce que le convoi militaire s’est arrêté à 200 km de la capitale russe.

Plus tôt dans une journée extraordinaire, M. Poutine, visiblement en colère, a prononcé un discours d’urgence à la nation contre la tentative de coup d’État et a déclaré que l’existence même de l’État russe était en jeu.

« Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance », a-t-il déclaré, comparant la « mutinerie » de Wagner à la révolution de 1917 qui a conduit à l’effondrement de la Russie impériale.

La source de sa colère était Yevgeny Prigozhin, le chef franc du groupe de mercenaires Wagner, qui avait juré de venger les attaques qui, selon lui, avaient été perpétrées par l’armée russe contre ses hommes dans l’est de l’Ukraine. M. Prigozhin a nié avec véhémence les accusations de trahison et a passé la journée à jurer de se battre « jusqu’à la fin ».

Cependant, samedi soir, sa bande de mercenaires a interrompu sa marche et ferait demi-tour « pour éviter de verser le sang russe » – dans un accord rompu par le président biélorusse et le plus proche allié de la Russie, Alexandre Loukachenko.

Le chef paramilitaire de Wagner ordonne aux troupes de rebrousser chemin de Moscou

« En une journée, nous avons parcouru près de 200 km à l’extérieur de Moscou. Pendant ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants », a déclaré M. Prigozhin dans des messages audio partagés sur ses chaînes Telegram.

« Maintenant, le moment est venu où le sang peut couler. C’est pourquoi, comprenant la responsabilité de répandre le sang russe sur l’un des côtés, nous faisons demi-tour avec nos convois et retournons aux camps de campagne conformément au plan.

On ne savait pas exactement samedi soir ce que l’accord d’arrêter le convoi Wagner impliquait, mais le Kremlin a confirmé que ni M. Prigozhin ni ses troupes ne feraient face à des accusations criminelles pour l’insurrection. Le Kremlin n’a pas confirmé le lieu où se trouve M. Prigozhin mais a déclaré qu’il serait transféré en Biélorussie, un proche allié de la Russie.

Au cours d’une journée de développements dramatiques :

Le maire de Moscou a exhorté tous les habitants à rester chez eux

Les autorités ont déclaré un «régime antiterroriste» dans la capitale – renforçant la sécurité et restreignant certains mouvements.

Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir le mouvement du convoi Wagner

Il y avait confusion sur le sort de M. Poutine, le Kremlin niant qu’il avait quitté la ville dans un avion

Un convoi de soldats Wagner se dirige vers Moscou le long de l’autoroute principale M4 (Reuters)

Il y avait également des rapports non confirmés selon lesquels un certain nombre de responsables russes avaient quitté la capitale, avec des suggestions selon lesquelles Denis Manturov, un vice-Premier ministre, aurait pu s’envoler pour la Turquie.

La crise s’est déclenchée vendredi soir lorsque M. Prigozhin, un ancien vendeur de hot-dogs devenu un puissant chef de guerre, a publié une série de messages audio et vidéo criblés de jurons.

Il a accusé les hauts gradés de l’armée russe d’avoir bombardé son camp dans la région orientale du Donbass, d’avoir « menti » sur les motivations de l’invasion de l’Ukraine et d’une corruption endémique.

Alors que les tensions montaient, M. Poutine a répondu en disant que son ancien confident était coupable d' »insurrection armée » et de « trahison » et a promis de punir ceux qui étaient derrière le « coup de poignard dans le dos ».

Les troupes paramilitaires de Wagner se préparent à faire demi-tour après l’avance de Moscou

Les forces de Wagner – déployées le long de certaines des lignes de bataille les plus difficiles d’Ukraine – sont revenues en Russie, ont capturé le centre logistique de Rostov dans le sud, puis se sont lancées dans une course de 1000 km vers la capitale.

Des vidéos partagées sur leurs chaînes auraient montré une colonne de chars montés sur des voitures blindées et un système de missiles anti-aériens Pantsir avancé faisant son chemin vers le nord accompagné de pas moins de 5000 hommes, soit un cinquième des forces totales revendiquées par Wagner.

Désespérées d’arrêter une avancée, les militaires russes ont tiré sur la colonne avec des hélicoptères, déployé des chars et même détruit des autoroutes clés avec des excavatrices, selon des vidéos publiées en ligne.

Des militaires passent devant le GUM, magasin du département d’État, dans le centre de Moscou (AFP via Getty Images)

« Nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a initialement promis M. Prigozhin.

« Nous avançons et nous irons jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

L’éruption spectaculaire de la violence en Russie est survenue après des tensions vives au sein du haut commandement du pays depuis l’invasion de l’Ukraine par le président Poutine en février dernier.

Prigozhin, autrefois une figure obscure qui a nié son rôle dans les entreprises militaires privées, est rapidement devenu la figure la plus franche et la plus puissante de la guerre de Poutine.

Ses forces – qui sont apparues pour la première fois lors de l’invasion initiale de l’est de l’Ukraine par la Russie en 2014 – étaient stationnées sur certains des champs de bataille les plus sanglants comme Bakhmut.

Il y publiait fréquemment des vidéos critiquant le ministère de la Défense et les principaux généraux russes pour leurs plans de bataille médiocres ou leur manque de munitions. Cette affirmation, selon ses anciennes troupes, était une ruse pour lui permettre de stocker des armes qu’il a finalement utilisées en Russie samedi.

S’adressant exclusivement à L’indépendantun ancien soldat de Wagner, qui était stationné près de Bakhmut en novembre mais a réussi à s’échapper en Europe avec l’aide de dissidents, a déclaré que M. Prigozhin était un « manipulateur habile ».

Yevgeny Prigozhin sera transféré en Biélorussie mais ne fera pas face à des accusations criminelles, a confirmé le Kremlin samedi soir (PA)

Le soldat a déclaré qu’il avait acquis tellement de pouvoir grâce à la guerre en Ukraine. « Tout le monde devrait comprendre et réaliser que l’armée régulière et ceux qui servent maintenant à Wagner sont sous la domination imposée par Prigozhin. »

Il a déclaré que M. Prigozhin régnait par la peur « dans un régime dictatorial » et que les gens restaient fidèles pour survivre.

« Ils ont peur des représailles s’ils parlent ou ne suivent pas les ordres », a-t-il déclaré, demandant à rester anonyme pour sa propre sécurité.

Il a ajouté que les déclarations et actions « hystériques » de M. Prigozhin « visaient à obtenir un soutien et à créer l’image d’un leader fort ».

« Même à ce jour, certaines personnes continuent de le voir favorablement », a-t-il ajouté.

En Ukraine, les commandants, les officiels et les fantassins ont observé avec amusement, confusion et inquiétude les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient.

L’extraordinaire désintégration des hauts gradés russes a signalé une opportunité sans précédent sur le champ de bataille, mais beaucoup sur le terrain craignaient quelles forces soutenaient M. Prigozhin et les dangers d’un président Poutine reculé dans le coin.

« Si Prigozhin commence à détruire des avions et des hélicoptères et arrive à Moscou, cela signifie beaucoup », a déclaré une source ukrainienne du renseignement. L’indépendant.

Des combattants du groupe de mercenaires privés Wagner sont vus au sommet d’un char (Reuters)

« Il ne peut pas faire ça tout seul, il doit être soutenu par quelqu’un, un oligarque, quelqu’un qui veut renverser Poutine et le mettre au pouvoir. Nous ne savons pas qui c’est, et c’est inquiétant », a ajouté la source.

Le président Zelensky a déclaré que les événements de samedi ont montré au monde « que les patrons de la Russie ne contrôlent rien. Rien du tout ».

C’est « le chaos total », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « Il y a une absence totale de prévisibilité », a-t-il ajouté, exhortant l’Occident à soutenir davantage l’éviction de la Russie des terres ukrainiennes.

Les soldats ukrainiens ont déclaré que l’Ukraine avait fait des gains modestes samedi alors que la situation en Russie se désintégrait.

« Sans aucun doute, nous en profiterons, comme vous le verrez dans un avenir proche », a déclaré Serhiy Cherevaty, porte-parole des forces armées à l’est. L’indépendant.