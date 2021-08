Mutinerie à l’Inter Milan alors que Lukaku se dirige vers Chelsea

La fenêtre de transfert d’été est dans son dernier mois pour les grandes ligues européennes, ce qui signifie que les plus grands clubs cherchent à faire sensation sur le marché avant le début de la nouvelle saison. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mutinerie à l’Inter alors que Lukaku se dirige vers Chelsea

On dirait que ça se passe. Après que l’Inter Milan ait refusé l’offre de 100 millions d’euros de Chelsea plus Marcos Alonso plus tôt cette semaine, une offre en espèces de 130 millions d’euros devrait suffire à ramener Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

Mais l’actualité n’est pas bien passée à l’Inter, avec Reportage de la Gazzetta dello Sport que le PDG Beppe Marotta et l’entraîneur Simone Inzaghi sont fâchés que l’offre ait été acceptée contre leur gré par les propriétaires du club, Suning.

Rapports du Corriere dello Sport qu’Inzaghi est « furieux », car il pensait qu’il n’aurait qu’à vendre Achraf Hakimi. L’histoire suggère également que Marotta et ses collègues réalisateurs Piero Ausilio et Dario Baccin pourraient démissionner. Et il indique que le défenseur central Stefan de Vrij, 29 ans, pourrait désormais demander à partir.

On ne sait pas si l’argent de Lukaku sera mis à la disposition d’Inzaghi pour signer un remplaçant, tandis que les supporters ont déjà commencé à protester sur les promesses non tenues sur les transferts.

Lukaku a marqué 64 buts en 95 matchs toutes compétitions confondues au cours des deux dernières saisons pour l’Inter, et les a aidés à remporter le Scudetto la saison dernière. Mais le rapport indique qu’il a dit à l’Inter qu’il voulait retourner à Chelsea.

Suning a déclaré aux patrons de l’Inter qu’ils devaient tirer 80 millions d’euros des ventes de joueurs cette année et réduire la masse salariale de 20%. Hakimi a rejoint le PSG pour 71 millions d’euros, mais la vente de Lukaku a été sanctionnée sans aucun autre transfert de réduction des coûts en cours.

Le joueur de 28 ans a passé trois saisons dans les livres de Chelsea après avoir signé à Anderlecht pour un montant initial de 12 millions d’euros en 2011. Mais il n’a fait que 15 apparitions dans toutes les compétitions, sans marquer de but, et a plutôt profité de périodes de prêt productives. à West Bromwich Albion et Everton avant de déménager définitivement à Goodison Park. Lukaku estime qu’il a des affaires inachevées à Chelsea et veut y retourner et y faire ses preuves.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, LaLiga, MLS, FA Cup et plus

Le prix de leur déménagement pour Jack Grealish n’affecterait apparemment pas la poursuite de Harry Kane par Manchester City. Photo de Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

BLOG EN DIRECT

10h05 BST : Lionel Messi pourrait enfin signer son nouveau contrat avec Barcelone plus tard aujourd’hui. Messi, 34 ans, est officiellement un agent libre après l’expiration de son contrat avec le Barça fin juin, bien que des sources d’ESPN aient révélé qu’il y avait un accord pour un nouvel accord de cinq ans. Des sources ont ajouté que Messi a accepté une réduction de salaire significative pour prolonger son séjour.

Cependant, le Barça a du mal à intégrer Messi dans sa structure salariale au milieu des contrôles stricts des dépenses imposés par la Liga. Mais le Barça a reçu un coup de pouce mercredi lorsque la ligue a annoncé une injection de liquidités de 2,7 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars), qui se répercuterait sur les clubs.

Messi et son père doivent se rendre sur le terrain d’entraînement du club vers 16 heures CET et l’annonce pourrait intervenir dans quelques heures.

09.19 BST : Paul PogbaL’avenir de semble avoir figuré dans Transfer Talk pendant la majeure partie d’une décennie, et il ne va pas disparaître de sitôt. Le Rapports télégraphiques quotidiens que Pogba envisage de prendre une décision sur son avenir d’ici la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août – alors que l’international français n’aura plus que 10 mois sur son Manchester United Contrat.

Pogba, 28 ans, est suivi par Paris Saint Germain, et ils pouvaient attendre leur heure avant de faire un mouvement tardif.

08h30 BST : Rapports de Sky Sports ce Aston Villa sont prêts à intensifier leur intérêt pour Ville de Norwich milieu de terrain Todd Cantwell, avec Jack Grealish sur le point de sceller un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester City.

Cantwell, 23 ans, est entré dans la dernière année de son contrat et les Canaries devront encaisser ou risquer de le perdre gratuitement l’été prochain.

Villa a déjà signé Emiliano Buendia de Norwich, ainsi que Danny Ings de Southampton et Leon Bailey de Bayer Leverkusen.

PAPIER COMMERCE

– L’Atalanta envisage un déménagement pour Tammy Abraham, avec l’équipe de Serie A confiante que l’Internazionale viendra appeler un tueur à gages Duvan Zapata si Romelu Lukaku se dirige vers Chelsea. Fabrice Romano dit ça La Déa rencontrera le club de Premier League au cours des prochains jours pour le joueur de 23 ans qui a été exclu des opportunités en équipe première par Thomas Tuchel.

– Gardien de Barcelone Neto suscite l’intérêt de la Premier League avec Arsenal et Everton tous deux intéressés par les services du joueur. sport dit que les deux clubs surveillent le joueur de 32 ans, qui figure également sur la liste restreinte de Villarreal. Selon les rumeurs, un accord coûterait environ 15 millions d’euros avec le joueur désireux de partir pour le football régulier en équipe première.

– Le Courrier quotidien dit que Newcastle United souhaite un transfert pour le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Olivier Skipp. Steve Bruce aurait été impressionné par les performances du joueur de 20 ans dans le championnat la saison dernière, ce qui a aidé Norwich City à être promu en Premier League. Nuno Espirito Santo devrait faire un appel tardif pour savoir si le milieu de terrain sera prêté ou conservé dans et autour de l’équipe première des Spurs.

– Houssem Aouar attend pour un déménagement aux Emirats, écrit le soleil. L’absence de progrès d’Arsenal dans un accord pour James Maddison a vu les clubs incapables de faire un compromis sur le prix demandé de 60 millions de livres sterling de Leicester City. La star lyonnaise étant disponible à un prix inférieur après que l’équipe de Ligue 1 ait raté la Ligue des champions, il est rapporté que le club du nord de Londres pourrait viser le joueur de 23 ans qui souhaite passer en Premier League. .