Mutasaabeq devrait être complété samedi pour les Guinées Qipco 2000 à Newmarket.

Le fils d’Invincible Spirit, formé par Charlie Hills, est originaire de Ghanaati, qui a porté les couleurs de feu Sheikh Hamdan Al Maktoum à la victoire dans les 1000 Guinées en 2009.

Mutasaabeq, qui appartient maintenant à la famille de Sheikh Hamdan sous la bannière Shadwell Racing, a remporté ses deux départs sur sept stades à Newmarket, avec sa dernière victoire au début du mois.

« Tant que tout va bien avec le cheval demain matin, nous le compléterons », a déclaré Angus Gold, directeur des courses de Shadwell.

« Nous y avons réfléchi. Nous ne l’avons pas placé au premier stade parce que nous pensions que cela pourrait venir un peu vite pour lui.

« Mentalement, il a toujours été un cheval pétillant, mais l’équipe a fait un excellent travail pour le garder à l’écart. Ensuite, il a gagné pour la première fois à Newmarket à la fin de la saison.

« De toute évidence, il était impressionnant quand il a gagné là-bas l’autre jour. Il est impossible de dire ce qu’il a battu, mais la façon dont il l’a fait était visuellement impressionnante et il a couru jusqu’au sommet de la colline et Jim (Crowley) a dit qu’il n’aurait pas problèmes à parcourir un kilomètre et demi.

«J’ai vu le cheval quelques jours plus tard et il semble avoir particulièrement bien pris cette course. Il semble très détendu à la maison.

« Dane O’Neill l’a monté un peu à demi-vitesse (galop) hier et a dit qu’il se sentait en grande forme. J’ai parlé à la famille de Sheikh Hamdan pour discuter des options et ils ont dit qu’ils aimeraient le compléter. »