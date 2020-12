L’appel aura lieu le mercredi 9 décembre 2020 à 13 h 00 HNE

WORCESTER, Mass., 01 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Mustang Bio, Inc. («Mustang») (NASDAQ: MBIO), une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la traduction des percées médicales actuelles dans les thérapies cellulaires et géniques en remèdes potentiels pour les cancers hématologiques, les tumeurs solides et les maladies génétiques rares, a annoncé aujourd’hui qu’il organisera un appel de leader d’opinion clé (KOL) sur le MB-106 pour le traitement du lymphome non hodgkinien récidivant ou réfractaire à cellules B le mercredi 9 décembre , 2020, à 13 h 00 HNE.

L’appel comprendra des présentations des KOLs Mazyar Shadman, MD, MPH, Fred Hutchinson Cancer Research Center («Fred Hutch»), et Brian Till, MD, Fred Hutch, qui discuteront des données provisoires de phase 1/2 sur le MB-106, une thérapie à cellules CAR T autologues ciblée sur CD20 pour les patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire que la société développe en collaboration avec Fred Hutch. Les données de cette étude ont été sélectionnées pour une présentation par affiche au 62nd Réunion annuelle de l’American Society of Hematology.

Pendant l’appel, les Drs. Shadman et Till discuteront également du processus de fabrication de cellules modifiées qui a été co-développé par Fred Hutch et Mustang Bio, ainsi que de la science corrélative observée dans l’étude à ce jour. L’équipe Mustang donnera ensuite une mise à jour de l’entreprise sur son pipeline et ses projets futurs. Après les présentations formelles, l’équipe Mustang, ainsi que les Drs. Till et Shadman, seront disponibles pour des questions.

Pour vous inscrire à l’appel, veuillez cliquer ici.

À propos du Dr. Shadman

Mazyar Shadman, MD, MPH, est professeur agrégé à l’Université de Washington (UW) et Fred Hutch. Il est un expert en hémopathies malignes qui se spécialise dans le traitement des patients atteints de lymphome / leucémie lymphoïde chronique (LLC). Il est impliqué dans des essais cliniques utilisant de nouveaux agents thérapeutiques, l’immunothérapie (cellules CAR T) et la greffe de cellules souches pour le traitement des tumeurs lymphoïdes malignes avec un accent sur la LLC. Il étudie également les résultats cliniques des patients à l’aide d’études de cohorte rétrospectives institutionnelles et collaboratives. Le Dr Shadman a obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Téhéran en Iran. Il a terminé son internat en médecine interne et sa résidence à la Cleveland Clinic à Cleveland, Ohio. Il a complété sa formation en hématologie et en oncologie médicale à l’UW et Fred Hutch. Le Dr Shadman a également obtenu un MPH de l’UW et a été membre du programme de formation en recherche sur le cancer du National Cancer Institute à Fred Hutch, où il étudie l’épidémiologie du cancer.

L’histoire continue

À propos du Dr Till

Brian Till, MD, est professeur agrégé à la division de recherche clinique de Fred Hutch et au département de médecine de l’UW. Son laboratoire se concentre sur le développement d’immunothérapies basées sur les récepteurs d’antigènes chimériques (CAR) pour le lymphome non hodgkinien et comprend pourquoi les thérapies à base de cellules CAR T fonctionnent pour certains patients mais pas pour d’autres. Il a dirigé le premier essai clinique publié testant les cellules CAR T comme traitement pour les patients atteints de lymphome. Le Dr Till a également une pratique clinique traitant des patients atteints de lymphome et participe aux services de transplantation de cellules souches et d’immunothérapie à la Seattle Cancer Care Alliance.

À propos de Mustang Bio

Mustang Bio, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur la traduction des percées médicales actuelles dans les thérapies cellulaires et géniques en traitements potentiels pour les cancers hématologiques, les tumeurs solides et les maladies génétiques rares. Mustang vise à acquérir des droits sur ces technologies en octroyant des licences ou en acquérant d’une autre manière un intérêt de propriété, à financer la recherche et le développement et à octroyer des licences ou à mettre les technologies sur le marché. Mustang s’est associé à des institutions médicales de premier plan pour faire progresser le développement de thérapies CAR T dans plusieurs cancers, ainsi qu’une thérapie génique lentivirale pour l’immunodéficience combinée sévère liée à l’X (XSCID), également connue sous le nom de maladie du bubble boy. Mustang est enregistré en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et dépose des rapports périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis. Mustang a été fondé par Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ: FBIO). Pour plus d’informations, visitez www.mustangbio.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des «énoncés prospectifs» au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, chacun tel que modifié. Ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, toutes les déclarations relatives à notre stratégie de croissance et nos programmes de développement de produits et toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient avoir une incidence négative sur nos activités, nos résultats d’exploitation, notre situation financière et la valeur de nos actions. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux actuellement prévus comprennent: les risques liés à notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir, exécuter et maintenir des accords et des relations de financement et stratégiques; les risques liés aux résultats des activités de recherche et développement; les risques liés au moment du démarrage et de la fin des essais cliniques; les incertitudes liées aux essais précliniques et cliniques; notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers; notre capacité à attirer, intégrer et retenir le personnel clé; le stade précoce des produits en cours de développement; notre besoin de fonds supplémentaires substantiels; la réglementation gouvernementale; les questions de brevets et de propriété intellectuelle; concurrence; ainsi que d’autres risques décrits dans nos dépôts auprès de la SEC. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si requis par loi, et nous revendiquons la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Contacts de l’entreprise:

Jaclyn Jaffe et William Begien

Mustang Bio, Inc.

(781) 652-4500

ir@mustangbio.com

Contact Relations Investisseurs:

Daniel Ferry

Conseillers LifeSci, LLC

(617) 430-7576

daniel@lifesciadvisors.com

Contact relations avec les médias:

Tony Plohoros

6 degrés

(908) 591-2839

tplohoros@6degreespr.com