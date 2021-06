Mustafa Khan – Chanteur aux charmes magiques

L’industrie de la musique est l’une des industries les plus recherchées et à la croissance la plus rapide à travers le monde. De nouveaux jeunes talents sont découverts chaque jour. Des talents, contrairement à avant, entrent en scène. Mustafa Khan est connu pour être l’un des plus jeunes chanteurs de Dubaï. Le jeune talent de 12 ans a un charme fou lorsqu’il s’agit de chanter.

Mustafa a une chaîne YouTube appelée « MK Music », qui compte déjà des milliers d’abonnés. Il aime le fait qu’il puisse chanter des chansons de Bollywood en leur donnant une touche qui lui est propre. Selon lui, c’est ce qui le rend différent des autres jeunes chanteurs. Il dit que son parcours musical a commencé uniquement à cause de son père qui a identifié son talent musical. Son père l’a vu une fois chanter à la maison et s’est immédiatement rendu compte que Mustafa est censé faire de grandes œuvres. Chaque jour qui passait, sa passion pour la musique ne faisait que grandir, et bientôt il comprit le vrai sens de la musique. Mustafa aime chanter pour les autres. Il croit que la musique peut donner un immense plaisir à l’âme et pouvoir le faire est magique.

Mustafa comprend que tout le monde n’a pas le privilège d’être reconnu, et s’il est un chanteur connu à Dubaï et dans de nombreuses régions du monde, alors c’est grâce à Dieu. Le jeune artiste est reconnaissant pour le soutien et l’amour qu’il a gagnés à travers sa musique. De nombreux artistes connus de l’industrie ont apprécié son travail et ont retweeté ses chansons. Il dit que même s’il a commencé tôt et s’est un peu fait un nom, il a encore un long chemin à parcourir.

Puisque Mustafa a commencé sa carrière musicale plus tôt que les autres, il a également dû lutter plus tôt. Malgré sa jeunesse, il a eu sa juste part de difficultés dans la vie. Mais il ne s’est jamais découragé, il a plutôt pratiqué et appris beaucoup plus. En s’entraînant tous les jours, il a construit son élan et sa cohérence.

Avoir du talent ne veut pas dire que vous obtiendrez tout facilement. Vous devez travailler dur, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Mustafa s’est fait un nom grâce à son travail acharné et à son attitude positive.