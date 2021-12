C’est à nouveau cette période de l’année. La nouvelle année annuelle, les thésauriseurs de la nouvelle tradition moi se préparent déjà à faire leurs listes de résolutions de courte durée et l’année qui s’est déroulée est à la mode tout autour. Alors que 2021 tire à sa fin dans environ 15 jours, Google a publié sa liste « Année de recherche » qui montrait que le cricket, le cinéma et le covid-19 régnaient en Inde. Selon la liste de cette année, la Premier League indienne et CoWIN étaient les choses les plus recherchées en 2021 en Inde. Les requêtes de recherche en Inde pour 2021 reflètent la bataille meurtrière contre la deuxième vague de pandémie de COVID-19 que le pays a subie plus tôt cette année. Les cinq premières recherches globales incluent IPL, CoWIN, ICC T20 World Cup, Euro Cup et Tokyo Olympics. Mais, les desis sont connus pour ajouter leur touche bizarre à à peu près n’importe quoi et la recherche sur Google n’est pas différente. Les recherches étranges qui ont inondé Google en 2021 étaient tout à fait inhabituelles. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de bizarrerie, nous évaluerons ceux en dessous d’un 10 facile (ou au-dessus).

Un vaccin Covid-19 fait maison ?

L’Inde a lancé la plus grande campagne de vaccination au monde le 16 janvier. Et desis s’est tourné vers les médias sociaux pour trouver des moyens de fabriquer eux-mêmes des vaccins, peut-être pour aider la nation à atteindre cette étape plus rapidement ? (Non, nous plaisantons.) « Comment fabriquer un vaccin contre le coronavirus à la maison ? » tendance avec une augmentation de 200% des recherches. « Effets secondaires du vaccin contre le coronavirus » était également l’une des principales recherches de Google après le lancement de la campagne de vaccination. Les Indiens ne sont pas étrangers à trouver jugaad méthodes pour à peu près tout et au plus fort de la pandémie en juillet 2020 également, les gens auraient compté sur Google pour des trucs de bricolage similaires.

Rihanna musulmane ?

Après que la chanteuse pop Rihanna a partagé un article sur le blocus d’Internet à Delhi à la suite d’affrontements entre des agriculteurs et la police qui protestaient, desis s’est mise au travail pour découvrir qui elle est vraiment. Et bien sûr, cela impliquerait la religion. « Rihanna est-elle musulmane » et « Rihanna religion » figuraient au sommet des tendances de recherche Google juste après le tweet, incrédule. Nous sommes sûrs que même Rihanna a pu être déconcertée par l’étendue du dévouement desi à la religion. Alors que de nombreux Indiens l’ont critiquée en qualifiant le tweet de « payé » et en disant qu’elle ne devrait pas parler de choses qu’elle ne connaît pas, d’autres l’ont saluée pour avoir braqué les projecteurs internationaux sur la manifestation des agriculteurs.

« Pourquoi ne parlons-nous pas de cela ?! #FarmersProtest », était la légende du tweet controversé de la chanteuse barbadienne à ses plus de 100 millions de followers.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab et de l’Haryana, campaient à plusieurs postes frontaliers de Delhi exigeant l’abrogation complète des trois lois agricoles et la garantie légale d’un prix de soutien minimum. Après un sit-in de 15 mois, les agriculteurs ont quitté leurs sites de protestation après que le Premier ministre Modi a annoncé l’abrogation des lois litigieuses.

D’où vient Mirabai Chanu ?

Mirabai Chanu a remporté la première médaille de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Dans un article récent, elle a exprimé sa gratitude pour avoir rencontré sa famille après deux ans et a tweeté des photos avec eux. « Ce sentiment de rencontrer ma famille après une longue période de 2 ans est au-delà des mots. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu. Merci Ema et baba pour tous les sacrifices que vous avez faits pour que j’atteigne ce niveau », a écrit Chanu dans le post. Les internautes ont rapidement commencé à fouiller pour savoir à quel État elle appartient. Originaire de Nongpok Kakching de Manipur, « Mirabai Chanu appartient à quel État » a enregistré une augmentation de 250 % des recherches depuis la publication, qui a recueilli plus de 116 000 j’aime.

Ce sentiment de rencontrer ma famille après une longue période de 2 ans est au-delà des mots. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu. Merci Ema et baba pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour que j’atteigne ce niveau. pic.twitter.com/RlXby6QoOv– Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 28 juillet 2021

Chanu est déjà devenue virale après avoir avoué son amour éternel pour la pizza, après quoi Domino’s India lui a offert des pizzas gratuites à vie.

Les records de PV Sindhu mis à part, les Indiens se soucient davantage de sa caste

Bien que PV Sindhu ait écrit l’histoire en remportant une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, devenant la seule femme indienne et la deuxième indienne à remporter deux médailles olympiques individuelles, les Indiens étaient plus préoccupés par autre chose. Dans peut-être la chose la plus desi de tous les temps, « PV Sindhu caste » a atteint le sommet des classements de recherche Google peu de temps après. Le terme a vu une énorme augmentation de 700% des recherches suite à une recherche de « kamma ». Sindhu est également la quatrième navetteuse de l’histoire des Jeux olympiques à remporter des médailles lors de Jeux consécutifs. Cependant, elle n’est pas nouvelle dans la curiosité qui entoure sa caste. Lorsqu’elle a également remporté l’argent aux Jeux olympiques de Rio, les gens ont immédiatement commencé à rechercher sa caste sur Google, la plupart des recherches provenant de l’Andhra Pradesh et de la région de Telangana.

Hima Das a également fait l’objet d’une enquête de caste après être devenue la première athlète indienne à remporter l’or au 400 mètres féminin aux Championnats du monde U-20 de l’IAAF. Caste était le « sujet connexe » le plus recherché avec elle et « Hima Das caste » est apparu immédiatement sur les résultats de Google.

Comment faire de l’oxygène à la maison ?

Alors que les Indiens haletaient et cherchaient des bouteilles d’oxygène au plus fort de la deuxième vague de Covid-19, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour trouver des méthodes de bricolage pour fabriquer de l’oxygène médical à la maison. Étant donné que les hôpitaux et les fabricants d’oxygène n’avaient d’autre choix que de renvoyer les personnes qui en avaient désespérément besoin, les citoyens se sont tournés vers le Dieu de toutes les réponses – Google. Les tendances de Google ont montré une augmentation des recherches sur « comment fabriquer de l’oxygène à la maison » en avril lorsque la crise s’est aggravée. Des vidéos YouTube qui montraient des processus comme l’électrolyse pour produire de l’oxygène ont rapidement recueilli des milliers de vues tandis que les médecins mettaient en garde contre les dangers de cette tendance non supervisée. Même les élèves ont commencé à essayer ces expériences à domicile. Faire de l’oxygène de qualité médicale n’est évidemment pas une tâche facile. Les professionnels de santé ont fustigé la tendance qui, en réalité, implique des étapes dangereuses qui nécessitent un équipement spécifique et présentent même des risques d’explosions. De nombreux faux remèdes contre les coronavirus ont également inondé les médias sociaux à cette époque avec des personnes démontrant l’inhalation de vapeur de cuisinières ou de bouilloires pour «tuer» le virus.

L’énigme du Khan aryen

L’un des plus grands scandales qui ont secoué Bollywood en 2021 a été l’affaire de la saisie de drogue d’Aryan Khan lors d’une croisière à Mumbai. Le fils aîné de la superstar Shah Rukh Khan a été pris dans un tourbillon qui impliquait une lutte entre le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) et le gouvernement Shiv Sena du Maharashtra. Aryan Khan a été arrêté par le BCN le 3 octobre pour possession, consommation et vente/achat de drogue présumés à la suite d’un raid sur un bateau de croisière au large de la côte de Mumbai. Il a été libéré sous caution par la Haute Cour le 28 octobre. Au milieu du flot de nombreuses théories entourant l’arrestation, le désintérêt est devenu fou à cause du fait que le fils de leur acteur préféré a été « piégé » et inculpé sur les réseaux sociaux pour avoir répondu à toutes leurs requêtes. De « Aryan Khan est-il adopté » à « Aryen obtiendra-t-il l’astrologie sous caution » et « la nourriture préférée d’Aryan Khan », le moteur de recherche a rencontré un large éventail de demandes les plus étranges de la part de la défection.

Pendant ce temps, de nombreuses vidéos de Shah Rukh Khan ont refait surface sur les réseaux sociaux, dont un Ted Talk à Vancouver en 2017, où il a évoqué les rumeurs selon lesquelles son plus jeune enfant AbRam était en fait le fils d’Aryan.

Rang IIT de Parag Agrawal, tendances salariales après qu’il soit devenu PDG de Twitter

Après que Jack Dorsey a annoncé sa démission du poste de PDG de Twitter, la nouvelle d’un Indien prenant le poste a mis Internet dans le vertige. Du PDG de Microsoft, Satya Nadella, au PDG de Google, Sundar Pichai, la déception a commencé à jaillir des PDG d’origine indienne qui ont pris le contrôle du monde. Parag Agrawal, l’ancien directeur de la technologie de Twitter, a été choisi comme nouveau patron de la société de microblogging. En tant que société, nous sommes de nature curieuse. Connaître les détails personnels d’un individu (qu’ils soient aléatoires ou familiers) est une source de divertissement pour beaucoup d’entre nous. Même lorsqu’un membre de notre famille a excellé dans quelque chose, nous sommes parfois plus intéressés par les progrès de notre voisin (ou son absence). Sans surprise, assez tôt, le salaire de Parag, son classement IIT et les détails de sa femme ont commencé à apparaître dans les recherches Google, alimentant notre soif de plus de « potins » ?

« J’ai hâte de tirer parti de tout ce que nous avons accompli sous la direction de Jack et je suis incroyablement stimulé par les opportunités à venir. En continuant d’améliorer notre exécution, nous offrirons une valeur considérable à nos clients et actionnaires alors que nous remodelons l’avenir de la conversation publique », a-t-il déclaré en prenant les rênes de Twitter.

Comment faire du sambar sans tomate ?

Vous pouvez sortir la tomate du sambar, mais pas le sambar du restaurant desi. Alors que les prix des tomates montaient en flèche au milieu d’une averse continue dans le sud de l’Inde, desis a essayé de trouver un moyen de contourner l’inflation pour toujours apporter l’accompagnement de base – l’humble sambar – à la table, littéralement. Le Kerala et le Tamil Nadu ont été durement touchés par la crise alors que les tomates importées d’Andhra Pradesh s’arrêtaient. En raison des pluies inhabituelles, le prix de détail moyen des tomates à l’échelle nationale a augmenté de 63 pour cent pour atteindre 67 Rs par kg l’année dernière, les marchés de Chennai atteignant un pic de 150 Rs par kg. Les tendances de Google ont montré une augmentation des recherches sur la façon de faire du chutney, du sambar et du rasam sans tomates. Apparemment, plus tôt, les agriculteurs du district de Dharmapuri avaient jeté près d’une tonne de fruits sur la route car ils ne recevaient que 1 Rs au lieu du prix de détail de 4 Rs.

Après la randonnée, il a été signalé qu’un restaurant situé à Maduranthakam dans le district de Chengalpattu a distribué du biryani pour 1 kg de tomate.

Quelle est la taille et l’âge de Miss Univers 2021 Harnaaz Kaur Sandhu?

Après que l’Inde ait récupéré la couronne de Miss Univers 21 ans plus tard lors du concours organisé à Eilat, en Israël, les internautes se sont déchaînés contre Harnaaz Kaur Sandhu, 21 ans, de Chandigarh. Avant de remporter le titre tant convoité, seules Sushmita Sen et Lara Dutta l’avaient déjà remporté en 1994 et 2000 respectivement. Naturellement, l’intérêt pour Sandhu a été piqué et desis voulait tout savoir sur elle, littéralement. Les recherches Google autour de Sandhu ont immédiatement sauté juste après l’annonce de lundi matin. Des requêtes aussi diverses que la taille de Harnaaz au poids et à l’âge, les internautes curieux voulaient également en savoir plus sur ses parents, son petit ami, son thème astral et sa religion. Priorités, non ? Les précédentes lauréates des titres Miss Monde comme Manushi Chhillar et Aishwarya Rai figuraient également en bonne place parmi les tendances de Google. Les gens étaient également apparemment à la recherche d’un conférencier motivateur et militant de la positivité corporelle Harnaam Kaur, qui aurait probablement pu être un mélange de noms à consonance similaire.

Sandhu, qui comptait auparavant environ 290 000 abonnés sur Instagram, compte désormais 1,5 million d’abonnés. La Sud-Africaine Lalela Mswane a été désignée deuxième et la Paraguayenne Nadia Ferreira a été la première à la 70e édition du concours de beauté.

Des recherches étranges ont également dominé les tendances mondiales, car les gens se demandent toujours si un gâteau Jaffa est un vrai gâteau ou un biscuit au Royaume-Uni, tandis que la photo virale de Bernie Sanders dans des gants a fait monter en flèche la recherche de mitaines aux États-Unis. La prononciation de dogecoin et de quinoa a laissé beaucoup de gens perplexes et les Américains sont toujours confus quant à l’utilisation correcte de « affect » et « effet ». Dans l’ensemble, Google a annoncé que ses termes de recherche les plus populaires en 2021 incluent Squid Game, Alec Baldwin et la crypto-monnaie Dogecoin.

