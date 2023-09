Musk’s X poursuit en justice pour bloquer la loi californienne anti-discours de haine

X Corp. d’Elon Musk a poursuivi la Californie pour annuler la loi de l’État visant à dénoncer les sources de discours de haine et de désinformation en exigeant que les sociétés de médias sociaux expliquent comment elles modèrent leur contenu.

X, qui exploite le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter, a fait valoir dans un procès déposé vendredi devant le tribunal fédéral de Sacramento que la loi interférait avec ses jugements éditoriaux qui sont protégés en tant que liberté d’expression par la Constitution.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré lorsqu’il a signé l’AB 587 l’année dernière qu’il était conçu pour protéger le public en exigeant que les entreprises révèlent leurs politiques en matière de discours de haine, de désinformation, de harcèlement et d’extrémisme sur leurs plateformes, et communiquent des données sur leur application de ces politiques.

Mais la véritable intention de la loi est « de faire pression sur les plateformes de médias sociaux pour qu’elles « éliminent » certains contenus protégés par la Constitution et considérés comme problématiques par l’État », selon la plainte.

Lorsque Musk a acquis la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars l’année dernière, il a juré qu’elle serait exempte de censure et il a réintégré les utilisateurs précédemment interdits tout en licenciant les modérateurs de contenu. L’autoproclamé « absolutiste de la liberté d’expression » a embauché Linda Yaccarino, responsable de la publicité chez NBCUniversal, au poste de directrice générale en mai pour aider à rétablir les partenariats dans l’industrie des médias et à attirer les annonceurs.

Les chercheurs ont déclaré que pendant le mandat de Musk, la plateforme a connu une augmentation du contenu préjudiciable en raison de changements de politique en matière de modération du contenu.

Bulletin Tous les jours SA Argent Quotidien La plus grande actualité commerciale, économique et boursière du jour. S’inscrire

Ce mois-ci, Musk a imputé à l’Anti-Defamation League la chute des revenus publicitaires américains sur X. Il a accusé l’organisation à but non lucratif d’avoir tenté de tuer la plateforme en accusant faussement lui et l’entreprise d’être antisémites.

En juillet, X a poursuivi le Center for Countering Digital Hate, accusant l’organisation à but non lucratif d’avoir faussement décrit X comme étant « submergé de contenus préjudiciables ».

Une bataille juridique antérieure concernant la loi californienne sur la modération du contenu suggère que Musk pourrait être confronté à un chemin difficile. Le mois dernier, un juge fédéral a rejeté une contestation de l’AB 587 par des groupes, dont les radiodiffuseurs religieux nationaux, estimant qu’ils n’avaient pas allégué un danger réel lié à cette mesure. Le juge a donné aux groupes la possibilité de réviser la plainte.

Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, a refusé de commenter.