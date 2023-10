Musk’s X a supprimé des centaines de comptes liés au Hamas, a déclaré son PDG. Un expert dit que ce n’est pas suffisant

LONDRES (AP) — La plateforme de médias sociaux X d’Elon Musk a supprimé des centaines de comptes liés au Hamas et supprimé ou étiqueté des dizaines de milliers de contenus depuis le attaque d’un groupe militant contre Israël, a déclaré son directeur général. Un expert l’a qualifié de « goutte d’eau dans le seau ».

La PDG Linda Yaccarino a décrit jeudi les efforts déployés par X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour lutter contre les contenus illégaux fleurissent sur la plateforme. Elle répondait à une demande d’un haut responsable de l’Union européenne souhaitant obtenir des informations sur la manière dont X se conforme aux les nouvelles règles strictes de l’UE en matière numérique pendant la guerre Israël-Hamas.

« X évalue et traite de manière proportionnée et efficace les contenus faux et manipulés identifiés au cours de cette crise en constante évolution et changeante », a déclaré Yaccarino dans une lettre à Le commissaire européen Thierry Bretonl’autorité numérique du bloc des 27 nations.

Les efforts sont loin d’être suffisants pour résoudre le problème, estiment certains experts.

« Bien que ces actions valent mieux que rien, elles ne suffisent pas à enrayer le problème de la désinformation sur X », a déclaré Kolina Koltai, chercheuse au sein du collectif d’investigation Bellingcat qui a précédemment travaillé sur Twitter sur Community Notes.

« Il y a une quantité écrasante de désinformation sur la plateforme », a déclaré Koltai. « D’après ce que nous avons vu, les efforts de modération de X ne concernent qu’une goutte d’eau dans l’océan. »

Depuis le début de la guerre, des photos et des vidéos ont inondé les réseaux sociaux du carnage, y compris des images obsédantes de combattants du Hamas prenant en otage des Israéliens terrifiés, ainsi que des messages d’utilisateurs poussant fausses déclarations et vidéos déformées d’autres événements.

Ce conflit est l’un des premiers tests majeurs pour les règles numériques révolutionnaires de l’UE, entrées en vigueur en août. Breton a envoyé jeudi une lettre similaire à TikTok, disant au PDG Shou Zi Chew qu’il avait une « obligation particulière » de protéger les utilisateurs enfants et adolescents contre « les contenus violents illustrant des prises d’otages et d’autres vidéos graphiques » qui feraient le tour de l’application de partage de vidéos. .

Pour X, les changements apportés par Musk à la plateforme depuis qu’il l’a achetée l’année dernière signifient que les comptes abonnés au service blue-check de X peuvent être payés si leurs publications deviennent virales, créant ainsi une incitation financière à publier ce qui suscite le plus de réactions. Plus, L’effectif de X – y compris son équipe de modération de contenu – a été vidé.

Ces changements se heurtent à la loi européenne sur les services numériques, qui oblige les sociétés de médias sociaux à renforcer la surveillance de leurs plateformes pour détecter les contenus illégaux, tels que les contenus terroristes ou les discours de haine illégaux, sous la menace de lourdes amendes.

« Il n’y a pas de place sur X pour les organisations terroristes ou les groupes extrémistes violents et nous continuons à supprimer ces comptes en temps réel, notamment par des efforts proactifs », a écrit Yaccarino dans le communiqué. lettre envoyée à X.

X a pris des mesures pour « supprimer ou étiqueter des dizaines de milliers d’éléments de contenu », a déclaré Yaccarino, soulignant qu’il existe 700 notes de communauté uniques – une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajouter leurs propres vérifications des faits aux publications – « liées au les attaques et le déroulement des événements.

La plateforme a « répondu rapidement » et de « manière diligente et objective » aux demandes de retrait émanant des forces de l’ordre du monde entier, dont plus de 80 des États membres de l’UE, a déclaré Yaccarino.

Koltai, chercheur et ancien employé de Twitter, a déclaré que les notes de communauté ne sont pas une « solution ultime pour réduire la désinformation » et qu’il existe des lacunes que la fonctionnalité ne peut tout simplement pas encore combler.

« Il existe encore de nombreuses vidéos et photos sur X qui ne comportent pas de notes non modérées et qui continuent de diffuser des allégations trompeuses », a-t-elle déclaré.

Depuis que Musk a acquis Twitter et l’a renommé, les experts affirment que la plateforme est devenue non seulement peu fiable mais favorise activement les mensongesalors qu’une étude commandée par l’UE a révélé que c’est le plateforme la moins performante pour la désinformation en ligne.

Des rivaux tels que TikTok, YouTube et Facebook sont également confrontés à un flot de rumeurs non fondées et de mensonges sur le conflit du Moyen-Orient, jouant le rôle typique du coup de taupe qui éclate chaque fois qu’un événement d’actualité attire l’attention du monde.

Breton, le responsable européen, a exhorté le leader de TikTok à intensifier ses efforts pour lutter contre la désinformation et les contenus illégaux et à réagir dans les 24 heures. La société n’a pas répondu immédiatement à un e-mail sollicitant des commentaires.

Les lettres d’avertissement de Breton ont également été adressées à Mark Zuckerberg, PDG de Facebook et société mère d’Instagram, Meta.