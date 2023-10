Dans un effort continu pour rentabiliser une plateforme en voie de disparition, Elon Musk a dévoilé deux niveaux d’abonnement pour X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Dans le même temps, Musk continue sa vendetta contre les éditeurs de presse en supprimant le compte rendu officiel du New York Times de son coche de vérification de l’orcomme l’a repéré pour la première fois le Washington Post signalé Jeudi.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

« Deux nouveaux niveaux d’abonnements X Premium seront bientôt lancés », Musk tweeté tôt ce matin. Le niveau le moins cher comportera le même nombre de publicités mais permettra aux utilisateurs un accès illimité à la plate-forme, tandis que l’option la plus chère ne comportera aucune publicité, a déclaré le propriétaire de X.

La nouvelle fait suite à l’annonce selon laquelle X a commencé à tester un Abonnement à 1 $ cette semaine pour les nouveaux comptes en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Musk affirme que les niveaux d’abonnement sont une tentative de lutter contre les robots et le spam sur l’application, mais il s’agit sans aucun doute d’une autre source de revenus pour la plateforme. qui a fait une hémorragie aux deux utilisateurs et annonceurs depuis que Musk a pris le relais l’automne dernier.

Quant à Musk et au New York Times, un porte-parole du journal a confirmé à Gizmodo par téléphone que la coche dorée du média avait été supprimée mardi. Le porte-parole affirme que le Times n’a reçu aucune explication de X sur la raison pour laquelle le badge a été retiré – d’autres médias tels que Vox, le Washington Post, le Wall Street Journal et Bloomberg ont conservé leurs coches dorées. A sa place, une coche bleue est apparue vendredi sur le profil X du Times.

X n’a ​​pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Gizmodo sur la décision ou les niveaux d’abonnement.

Musk a apparemment eu un différend avec le New York Times, puisque la plateforme a initialement retiré la coche bleue du média en avril après avoir refusé de payer le prix exorbitant pour la vérification, car signalé par Bloomberg. X a également banni le Times en août lorsqu’il a été révélé que lles encres vers la sortie ont été légèrement limitées par rapport à d’autres sites d’information. Plus largement, cependant, Musk s’est lancé dans une croisade contre les médias dans leur ensemble :X a récemment décapité les gros titres de la plateformefaisant confiance aux utilisateurs pour saisir eux-mêmes manuellement des informations précises dans les tweets.