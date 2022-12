Musk vient à la rescousse de Jack Dorsey, dit qu’il a un “cœur pur”

Une autre polémique a éclaté sur Twitter certains fichiers diffusés par Elon Musk, Matt Taibbi et Bari Weiss. Ils ont suggéré qu’un groupe secret dirigé par Vijaya Gadde, le responsable juridique, Yoel Roth, le responsable de la confiance, les PDG Jack Dorsey et Parag, et d’autres, a pris des décisions secrètes et sans aperçu pour modérer Twitter. La poignée Twitter Unusual Whales a fait un tweet sur le même sujet.

Cependant, le chef de Twit a répondu au même tweet en affirmant que Jack Dorsey n’avait aucune implication dans tout cela. Il est venu à la rescousse de l’ancien PDG de Twitter et a jugé toutes ces affirmations sans fondement. « Des décisions controversées étaient souvent prises sans l’approbation de Jack et il n’était pas au courant des préjugés systémiques. Les détenus dirigeaient l’asile. Jack a un cœur pur imo”, a écrit Musk. Jetez un œil :

Tout a commencé après qu’un rapport ait affirmé que Vijaya Gadde, Yoel Roth, Parag Agarwal avaient pris des décisions en secret et sans vue d’ensemble pour modérer Twitter. Les rapports ont également affirmé que Jack était impliqué dans le processus de prise de décision sur Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, Musk a partagé une photo de son fils X, âgé de deux ans, près du siège de Twitter à San Francisco. X Æ a-Xii, l’un des 10 enfants de Musk, peut être vu en train de poser devant une sculpture en forme de cœur à Union Square à San Francisco, a rapporté Business Insider. “X dans le magnifique San Francisco”, a tweeté Musk. Il a également partagé une photo du badge Twitter de X, qui contient sa photo, son nom et trois points à l’endroit où son rôle serait répertorié. Ce n’est pas la première fois que le tout-petit a visité le siège social de Twitter.

Plus tôt, peu avant Halloween, X avait rendu visite au siège de Twitter avec un tas de ses jouets qu’il avait étalés sur le sol dans la “salle de guerre” de Musk.

