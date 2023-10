Le PDG de SpaceX a déclaré qu’il ouvrirait son réseau Internet par satellite aux « organisations humanitaires internationalement reconnues ». Le milliardaire technologique Elon Musk a déclaré qu’il fournirait un accès Internet par satellite à « organisations humanitaires internationalement reconnues » à Gaza via son réseau Starlink. Les lignes téléphoniques et Internet sont tombées en panne dans l’enclave après un violent bombardement israélien vendredi. Musk a fait son annonce sur X (anciennement Twitter) samedi, déclarant que la division Starlink de SpaceX « Prise en charge de la connectivité » avec la bande assiégée. Il existe apparemment un certain nombre de terminaux Starlink à Gaza, mais dans un autre article publié samedi, Musk a déclaré qu’aucun de ces appareils n’avait tenté de communiquer avec le réseau satellite. « On ne sait pas clairement qui a l’autorité pour les liaisons terrestres à Gaza, mais savons-nous qu’aucun terminal n’a demandé une connexion dans cette zone » » a-t-il écrit sur X. Les services Internet et de téléphonie mobile ont cessé de fonctionner à Gaza vendredi soir après une vague de frappes aériennes israéliennes. Le plus grand opérateur de télécommunications de Gaza, Paltel, a annoncé que ses infrastructures avaient été totalement détruites lors des bombardements qui ont précédé le déploiement des troupes terrestres israéliennes dans l’enclave. En savoir plus

« Les bombardements intenses de la dernière heure ont provoqué la destruction de toutes les routes internationales restantes reliant Gaza au monde extérieur. » a déclaré l’entreprise. La panne a empêché les agences de presse et les groupes humanitaires de joindre leurs employés, l’agence des Nations Unies pour l’enfance et Médecins sans frontières signalant tous deux aucun contact avec leurs employés. RT Arabic a également été temporairement incapable de contacter ses correspondants et photographes à Gaza. L’annonce de Musk marque la deuxième fois qu’il déploie Starlink dans une zone de combat. Peu de temps après le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le magnat de la technologie a annoncé qu’il livrerait des terminaux Starlink à la partie ukrainienne et paierait leur entretien. Cependant, il est tombé en disgrâce auprès de Kiev lorsqu’il a interdit à l’armée ukrainienne d’utiliser le réseau pour guider les frappes de drones contre les navires russes en mer Noire.

“Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit”, il a expliqué le mois dernier. Le Pentagone a depuis annoncé un accord pour louer des satellites Starlink à des fins militaires.

