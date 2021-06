Musk tweete un message cryptique suggérant une rupture avec le bitcoin, incitant Twitter à éclater avec des mèmes – RT USA News

Les derniers messages sur Twitter du PDG de Tesla, Elon Musk, suggérant qu’il est tombé amoureux du bitcoin l’ont vu accusé de « troller » la communauté crypto et de « jouer avec la vie des gens », et ont généré des dizaines de mèmes critiques.

Vendredi, le milliardaire a tweeté un mème à propos d’un couple qui se sépare, ajoutant le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé. Il a ensuite suivi avec un autre mettant en vedette une bande dessinée de rupture. Il n’a fourni aucun contexte pour les tweets.

Cependant, il semble qu’un simple mème de Musk ait le pouvoir de changer le marché. Après son commentaire de vendredi, Bitcoin – la première crypto-monnaie au monde – a glissé de plus de 3%.

L’entrepreneur était auparavant un important promoteur des crypto-monnaies, Tesla acceptant le paiement des voitures en bitcoin jusqu’à ce que Musk devienne critique à l’égard de la devise, invoquant des préoccupations environnementales. En mai, il a déclaré que Tesla cesserait d’accepter le bitcoin comme méthode de paiement, car l’extraction consomme trop d’énergie.

Les commentaires de Musk ont ​​provoqué un crash majeur de l’ensemble du marché de la cryptographie. Après avoir atteint un record de plus de 64 000 $ en avril, le bitcoin a chuté à environ 30 000 $ en mai.

Ses derniers commentaires sur la crypto-monnaie ont provoqué une tempête de mèmes sur Twitter en réponse – la plupart critiques. Certains font référence à Bitcoin 2021, une conférence de deux jours à Miami ce week-end, qui a attiré des milliers d’investisseurs Bitcoin.

D’autres décrivent l’effet que les tweets de Musk ont ​​sur le bitcoin et sur eux.

Un utilisateur accusé le milliardaire de « déranger la vie des gens » parce que certains de ceux qu’il avait influencés avaient investi leurs économies dans le bitcoin, ajoutant que les commentaires de Musk étaient « étouffer beaucoup de monde ». Certains étaient en colère à Musk pour s’être apparemment moqué de ceux qui avaient perdu de l’argent et allègrement ignorer les conséquences que ses paroles ont sur les autres, et déploré le fait que le milliardaire était sans doute l’une des personnes les plus influentes des États-Unis.





Aussi sur rt.com

«Comme la pénurie de papier toilette»: Elon Musk compare l’achat de micropuces de panique à la précipitation précoce de la pandémie pour s’approvisionner en produits de première nécessité







« Il trolle la communauté, » Bobby Ong, co-fondateur de l’agrégateur de données cryptographiques et du site Web d’analyse CoinGecko, a déclaré, cité par l’Economic Times.

Les défenseurs de Bitcoin ont fait valoir qu’il peut servir de couverture contre l’inflation, mais les sceptiques ont averti que le bitcoin est une bulle spéculative qui attend d’éclater.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!