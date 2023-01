Musk taquine la sortie de “Fauci Files” — RT World News

Elon Musk a laissé entendre dimanche qu’il était sur le point de sortir le prochain lot de son “Fichiers Twitter”, qui se concentrera sur le Dr Anthony Fauci, qui a dirigé la réponse américaine à la pandémie de Covid-19.

Le PDG de Twitter a publié dimanche un message du Nouvel An sur la plateforme de médias sociaux, disant : « J’espère que vous passez une excellente journée 1 2023 ! Une chose est sûre, ce ne sera pas ennuyeux. Lorsqu’une utilisatrice a répondu au message en disant qu’elle était « en attendant #FauciFiles », Musk a répondu : “Plus tard cette semaine.”

Le milliardaire a longtemps critiqué Fauci, qui était le visage de la réponse américaine à la pandémie sous les administrations Trump et Biden. Jusqu’à récemment, il occupait également le poste de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

Le mois dernier, Musk est allé jusqu'à suggérer que le médecin soit poursuivi pour avoir prétendument menti sous serment au sujet du financement de la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan en Chine. La recherche sur le gain de fonction peut impliquer de prendre un virus qui pourrait infecter les humains et de le rendre plus transmissible.















En mai 2021, après avoir été pressé sur la question par les législateurs républicains, Fauci a déclaré que le NIAID et les National Institutes of Health “catégoriquement” refuser de financer de telles recherches.

The Intercept a publié des documents en septembre montrant que les deux institutions avaient acheminé des fonds vers l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance, qui a investi dans des expériences avec des coronavirus de chauve-souris à Wuhan, la ville d’origine de Covid-19.

Cependant, la Maison Blanche s’est empressée de défendre Fauci, décrivant les commentaires de Musk comme “dégoûtant” et « coupé de la réalité ». Les médecins “le travail sur les maladies infectieuses, du VIH/SIDA au Covid, a sauvé d’innombrables vies”, Ça disait.

Après que Musk ait conclu son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux en octobre, il a publié plusieurs paquets de soi-disant “Fichiers Twitter”, qui décrivait les politiques de censure précédentes de la plateforme.

Les documents, en particulier, mettent en lumière les prétendues tentatives de Twitter de supprimer les informations portant atteinte à la campagne électorale de Biden. Ils ont également détaillé la collusion apparente de la plate-forme de médias sociaux avec le FBI pour supprimer le contenu que le gouvernement américain jugeait indésirable.