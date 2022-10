Musk suggère une nouvelle ouverture au financement de Starlink en Ukraine après une menace antérieure

Il y a à peine un jour, Musk a déclaré qu’il était “déraisonnable” de proposer que sa société, SpaceX, continue d’étendre, de soutenir et de financer le système gourmand en données “indéfiniment”. Son commentaire a suscité une large condamnation, bien que Musk ait continué à plaider en coulisses pour que le Pentagone assume les coûts.

Elon Musk a indiqué samedi qu’il pourrait continuer à financer le service par satellite Starlink qui fournit Internet à l’Ukraine et à son armée, laissant entrevoir la possibilité qu’il renonce à sa menace antérieure de cesser de payer pour le réseau d’urgence.

De retour sur Twitter samedi, Musk n’a fourni aucune mise à jour sur ces discussions avec le ministère de la Défense – et ni le magnat de la technologie ni le gouvernement n’ont répondu aux demandes de commentaires. Mais Musk, l’homme le plus riche du monde, a récemment lancé une note ouverte mais sarcastique sur le maintien du financement de Starlink de toute façon.

« Au diable… même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien », a-t-il déclaré. tweeté .

Lorsqu’un investisseur de la Silicon Valley a répondu plus tard en citant l’aphorisme selon lequel “aucune bonne action ne reste impunie”, Musk a tweeté en réponse : “Même ainsi, nous devrions toujours faire de bonnes actions”.

L’apaisement musqué de Poutine et de la Chine attise les craintes de nouvelles politiques sur Twitter

L’échange a marqué le dernier rebondissement d’une saga géopolitique déroutante qui s’est déroulée sur Twitter, la société même que Musk espère à nouveau acheter. Pour l’Ukraine, les enjeux sont incroyablement élevés : le service par satellite proposé par Starlink est désormais le principal mode de communication en ligne dans le pays, conséquence de l’attaque soutenue de la Russie contre l’infrastructure en ligne de l’Ukraine. Une coupure de satellite pourrait paralyser l’armée ukrainienne et donner un avantage majeur au Kremlin.

Musk, pour sa part, a de plus en plus pataugé dans le conflit de manière publique. Plus tôt ce mois-ci, le milliardaire a présenté ce qu’il a décrit comme un plan de paix que les critiques considéraient comme très favorable à la Russie, suscitant la colère des dirigeants politiques ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky.