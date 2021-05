Après avoir déclaré une rupture avec Bitcoin plus tôt cette semaine, le fondateur de Tesla, Elon Musk, a envoyé Dogecoin se rallier avec un seul tweet, affirmant qu’il travaillait avec ses développeurs pour affiner la crypto inspirée de la blague.

Bien que l’entrepreneur milliardaire ait aidé à tanker Dogecoin avec une récente apparition SNL, le faisant chuter de près de 27% en l’espace d’une heure après l’avoir étiqueté « Une bousculade, » Musk a déclaré jeudi à ses abonnés Twitter que la devise est «Potentiellement prometteur», disant qu’il travaille maintenant personnellement avec ses créateurs.

«Travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur » il a dit.

Travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur. – Elon Musk (@elonmusk) 13 mai 2021

En quelques minutes, Doge a commencé à prendre de l’ampleur, passant d’un peu moins de 0,43 $ au moment du tweet de Musk à 0,51 $, avant de se fixer à environ 0,47 $ jeudi soir, selon Coinbase, un important échange de crypto-monnaies. Plus tôt dans l’après-midi, la pièce se négociait pour seulement 0,37 $.





Les observateurs en ligne ont regardé avec admiration au milieu de la flambée des prix, l’un jugeant Musk «Le meilleur manipulateur de marché de l’histoire de la Terre», tandis qu’un autre a déclaré que Dogecoin est maintenant « intouchable. »

Dis ce que tu veux de lui mais @Elon Musk est le meilleur manipulateur de marché de l’histoire de la Terre. #doge en hausse de 20% depuis son tweet il y a une heure. Étonnante. – Dave Portnoy (@stoolpresidente) 13 mai 2021

Elon Musk est en train de jouer à des jeux avec le monde sur Twitter.Il a tweeté ceci, puis vérifiez la diapositive suivante pour la magie.Doge vient de faire un pic.L’homme allume et éteint simplement l’interrupteur sur toutes les pièces. #shedibalabala Laolu, J. Cole #doge Dogecoin pic.twitter.com/d2zRUChiQW – The_Only_Geeflex (@Oga_geeflex) 14 mai 2021

C’est officiel: 1- Elon Musk travaille avec les développeurs de Doge pour améliorer l’efficacité de la transaction.2- Coinbase ajoute du dogecoin dans six à huit semaines. pic.twitter.com/g9u6gjHBj5 – Crypto Future (@ alvinng69167441) 13 mai 2021

Le poste du chef de Tesla est également intervenu peu de temps après que Coinbase a annoncé son intention d’inscrire Dogecoin à son échange au cours des six à huit prochaines semaines, à la suite d’une flambée des prix de plus de 26000% au cours des six derniers mois – une ascension impressionnante pour une pièce numérique à l’origine basé sur un mème.

Musk a fait des vagues supplémentaires dans le monde de la cryptographie plus tôt cette semaine après avoir déclaré que Tesla n’accepterait plus le paiement en Bitcoin pour ses véhicules, arguant qu’il imposait un «Un coût élevé pour l’environnement» en raison de l’énergie requise pour les opérations minières. S’il a déclaré qu’il ne se départirait pas de la monnaie, il a indiqué qu’il continuerait de la détenir jusqu’à ce que «Les transitions minières vers une énergie plus durable» et examinez d’autres options en attendant, avec Dogecoin apparemment parmi les candidats.





