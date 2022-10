Musk sous enquête fédérale – les avocats de Twitter

Le milliardaire est interrogé sur son acquisition ratée de la société de médias sociaux, selon un dossier judiciaire

Le milliardaire Elon Musk fait maintenant l’objet d’une enquête fédérale sur son accord raté de 44 milliards de dollars sur Twitter, a déclaré la société, dans des documents judiciaires vus par les médias américains.

Dans une lettre adressée à Kathaleen McCormick, juge de la Cour de chancellerie du Delaware, les avocats de Twitter ont demandé de l’aide pour obtenir “documents sur les sondes.” Depuis juillet, les responsables de l’entreprise tentent de recevoir des dossiers sur « toutes les communications avec toute autorité gouvernementale concernant la fusion », tel que cité par Bloomberg. Les avocats de Musk ont ​​limité la remise des documents, se référant aux règles de confidentialité.

“Elon Musk fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités fédérales pour sa conduite dans le cadre de l’acquisition de Twitter”, les avocats de Potter Anderson Corroon LLP, représentant le géant des médias sociaux, ont expliqué dans un dossier du 6 octobre.

“Ce jeu de ‘cacher la balle’ doit cesser”, Les représentants de Twitter ont déclaré, soulignant que les avocats de Musk n’avaient jusqu’à présent pas fourni les documents demandés lors de la procédure judiciaire.

La lettre ne révèle pas quelle agence mène l’enquête, quelle est la substance de l’enquête ou s’il s’agit d’une enquête civile ou criminelle.

L’avocat de Musk, Alex Spiro, à son tour, a décrit le dossier comme un “erreur de direction» et a affirmé que Twitter tentait de détourner l’attention de ses propres problèmes juridiques : en juillet, l’ancien responsable de la sécurité de l’entreprise, Peiter « Mudge » Zatko, a accusé Twitter d’ignorer délibérément certaines failles de sécurité graves.

« Les dirigeants de Twitter font l’objet d’une enquête fédérale. Cette mauvaise direction a été envoyée par Twitter pour essayer de découvrir pour laquelle de leurs diverses inconduites ils font l’objet d’une enquête », Spiro a déclaré à CNN.

Les responsables de Twitter ont refusé de commenter la déclaration de Spiro. Ils se sont également abstenus de donner des détails sur leur compréhension de toute enquête sur Musk, lorsqu’ils ont été approchés par Reuters.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a relancé son offre d’achat de Twitter, des mois après que les négociations précédentes se sont détériorées et ont incité le géant des médias sociaux à poursuivre en justice dans le but de forcer l’achat massif.

Alors que Twitter a répondu plus tard qu’il espérait toujours terminer la transaction selon ses conditions initiales, la société n’a pas précisé si elle abandonnerait son procès contre Musk, qui a été lancé en juillet.

Pendant ce temps, au printemps, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a confirmé qu’elle menait une enquête pour savoir si Musk était vraiment un investisseur passif dans Twitter, comme il le prétendait, et s’il avait correctement divulgué la participation de 9 % qu’il avait précédemment achetée. dans la plateforme.