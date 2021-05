Musk s’est réjoui trop tôt? La NASA met fin au contrat d’atterrisseur lunaire avec SpaceX suite aux poursuites intentées par Bezos et Dynetics – RT USA News

La joie d’Elon Musk à propos de SpaceX d’obtenir le contrat d’atterrisseur lunaire Artemis était peut-être prématurée, car les contestations juridiques de ses rivaux Dynetics et du magnat d’Amazon Jeff Bezos ont poussé la NASA à suspendre les travaux sur le projet.

«La NASA a informé SpaceX que l’avancement du contrat HLS avait été suspendu jusqu’à ce que le GAO résolve tous les litiges en suspens liés à ce marché», a déclaré vendredi la porte-parole Monica Witt, citant les protestations des deux rivaux.

HLS fait référence au système d’atterrissage humain, la NASA parle de l’atterrisseur lunaire destiné à être utilisé dans le programme Artemis, l’ambitieux projet américain visant à débarquer la première femme et « La première personne de couleur » sur la Lune.

La décision intervient à peine deux semaines après que la NASA a annoncé que SpaceX obtiendrait le «Contrat à prix fixe ferme, basé sur des jalons» d’une valeur totale de 2,89 milliards de dollars. Musk’s Starship a été choisi comme base pour le HLS, battant les propositions de Blue Origins et Dynetics, une division de Leidos. En avril 2020, la NASA avait signé un contrat de 10 mois de 135 millions de dollars avec SpaceX, tout en donnant 579 millions de dollars à Blue Origins et 253 millions de dollars à Dynetics pour des travaux de conception supplémentaires sur les atterrisseurs.





Aussi sur rt.com

Musc à la lune! SpaceX obtient un contrat avec la NASA pour développer et construire un atterrisseur lunaire Artemis







Dynetics, la division basée en Alabama du gigantesque entrepreneur du Pentagone Leidos, s’est plaint que la NASA a ignoré le fait que quatre vaisseaux spatiaux ont «Ont explosé à différentes étapes de leurs vols d’essai ces derniers mois», selon Space News.

La NASA aurait dû revoir son approche du programme Human Landing System ou retirer complètement la sollicitation une fois qu’il était clair que l’agence n’avait pas le financement nécessaire pour soutenir deux entreprises, fait valoir Dynetics dans sa protestation contre le prix. https://t.co/4typoMB7l8 – Jeff Foust (@jeff_foust) 30 avril 2021

Dans la plainte déposée lundi auprès du Government Accountability Office, Dynetics a fait valoir que «L’impact anticoncurrentiel et l’effet en aval de la nouvelle stratégie d’acquisition de la NASA ne peuvent être surestimés.»

La NASA aurait dû modifier sa sollicitation ou demander aux soumissionnaires de réviser leurs propositions, une fois qu’il était clair que le Congrès ne lui donnerait que 25% des 3,3 milliards de dollars demandés pour l’exercice 2021, a déclaré la société.

Blue Origins a également contesté la décision lundi, arguant qu’il y avait « les erreurs » dans le processus que «Devait être traité et corrigé.» Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a réagi en narguant la société rivale sur les réseaux sociaux.





Aussi sur rt.com

« Je ne peux pas le faire monter (en orbite) lol »: les trolls musqués Bezos (et ses boules bleues) alors que Blue Origin proteste contre l’attribution du contrat lunaire de la NASA à SpaceX







Les luttes intestines des entreprises sont un autre revers pour le jeu de la NASA pour ressusciter le programme lunaire américain. Artemis, du nom de la sœur jumelle d’Apollo – la divinité olympienne pour laquelle le moonshot américain original a été nommé d’après dans les années 1960 – a été lancé par l’administration Trump en 2017, dans le but d’atterrir sur la lune d’ici 2024.

Ce calendrier s’est encore éloigné car le Congrès a refusé de financer entièrement le projet, qui fait partie des rares initiatives de l’ère Trump qui n’ont pas été abandonnées par la nouvelle administration Biden. Reste à voir si le nouvel administrateur de la NASA – le législateur démocrate de longue date Bill Nelson, confirmé à l’unanimité par le Sénat jeudi – sera en mesure de changer les choses.

Le jour même de la confirmation de Nelson, la Chine a lancé le module de base de sa propre station spatiale orbitale permanente. Il s’agit d’une avancée majeure dans l’exploration spatiale pour Pékin, qui n’a envoyé son premier astronaute en orbite qu’en 2003.

Une fois que Tianhe, ou «Harmonie des cieux», sera achevée, la Chine ne deviendra que le troisième pays à exploiter une station orbitale. L’Union soviétique a été la première, avec son programme Salyut, qui a évolué en Mir et plus tard en Station spatiale internationale (ISS). Le seul avant-poste spatial américain, Skylab, a été en équipage pendant environ 24 semaines entre mai 1973 et février 1974, avant d’être abandonné.

Plus tôt cette semaine, les autorités spatiales russes ont évoqué la possibilité de lancer leur propre station spatiale pour remplacer l’ISS vieillissant dès 2025. Moscou a également conclu un accord avec Pékin pour potentiellement construire une station de recherche commune sur la Lune.





Aussi sur rt.com

La station spatiale chinoise signifie le décollage d’une nouvelle bataille pour la galaxie … et tout comme sur Terre, Pékin inquiète l’Amérique







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!