Musk s’est engagé à nettoyer Twitter du contenu pédopornographique. Est-ce que ça marche?

Au cours des premières heures de recherche, le programme informatique a trouvé un certain nombre d’images précédemment identifiées comme abusives – et des comptes proposant d’en vendre davantage. Le Times a signalé les messages sans afficher aucune image, envoyant les adresses Web aux services gérés par Microsoft et le centre canadien.

Fin décembre, un compte proposait un “pack de Noël” de photos et de vidéos à prix réduit. Cet utilisateur a tweeté une image partiellement obscurcie d’un enfant qui avait été abusé d’environ 8 ans jusqu’à l’adolescence. Twitter a supprimé le message cinq jours plus tard, mais seulement après que le centre canadien a envoyé à l’entreprise des avis répétés.

Au total, le programme informatique a trouvé des images de 10 victimes apparaissant plus de 150 fois sur plusieurs comptes, le plus récemment jeudi. Les tweets qui les accompagnaient faisaient souvent la publicité de vidéos de viol d’enfants et incluaient des liens vers des plateformes cryptées.

Alex Stamos, directeur de l’Observatoire Internet de Stanford et ancien haut responsable de la sécurité chez Facebook, a trouvé les résultats alarmants. “Compte tenu de l’accent mis par Musk sur la sécurité des enfants, il est surprenant qu’ils ne fassent pas l’essentiel”, a-t-il déclaré.

Séparément, pour confirmer les conclusions du Times, le centre canadien a effectué un test pour déterminer la fréquence à laquelle une série de vidéos impliquant des victimes connues apparaissait sur Twitter. Les analystes ont trouvé 31 vidéos différentes partagées par plus de 40 comptes, dont certaines ont été retweetées et aimées des milliers de fois. Les vidéos représentaient un jeune adolescent qui avait été extorqué en ligne pour se livrer à des actes sexuels avec un enfant prépubère sur une période de plusieurs mois.

Le centre a également effectué une analyse plus large des vidéos les plus explicites de sa base de données. Il y a eu plus de 260 visites, avec plus de 174 000 likes et 63 000 retweets.