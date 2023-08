Musk s’engage à poursuivre en justice les ONG liées à Soros — RT World News

Le milliardaire américain a réagi à un article accusant les affiliés de l’Open Society Foundations de promouvoir un « programme de censure ».

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, s’est engagé à engager des poursuites judiciaires contre les organisations non gouvernementales financées par le magnat libéral George Soros pour leurs prétendues tentatives de suppression de la liberté d’expression.

Dans un message publié mercredi sur X (anciennement Twitter), le milliardaire américain a réagi à un article du journaliste Ben Scallan, qui affirmait que les ONG soutenues par l’Open Society Foundations, un réseau d’octroi de subventions fondé par Soros, poussaient à une « programme de censure » en Irlande et en Écosse, qui comprend des perquisitions policières dans les domiciles et les appareils électroniques personnels.

Dans son article, Scallan s’oppose aux affirmations des dirigeants irlandais selon lesquelles les crimes haineux sont en augmentation dans le pays. Il a fait valoir que la police et les autorités locales ont encouragé les citoyens à signaler ce type de comportement répréhensible, ce qui a entraîné une hausse des statistiques, mais pas du nombre réel de crimes, affirmant que ces politiques ont également déclenché un changement culturel dans la perception de ce qui peut être considéré comme haineux. . Selon le journaliste, cela donne aux autorités du pays un prétexte pour faire pression en faveur de lois plus strictes restreignant la liberté d’expression.

« Exactement. X intentera une action en justice pour arrêter cela. J’ai hâte que la découverte commence ! Musk a écrit, faisant référence aux activités présumées des ONG pour soutenir ce type d’agenda.















Musk – qui se qualifiait autrefois de « absolutiste de la liberté d’expression » – avait déjà lancé une pique à Soros en mai, lorsqu’il avait comparé le milliardaire d’origine hongroise au super-vilain mutant Magneto de la série X-Men de Marvel Comics, qui, comme Soros, était un survivant de l’Holocauste.

« Soros déteste l’humanité » Musk a dit à l’époque, ajoutant qu’il « veut éroder le tissu même de la civilisation. » Ses commentaires sont intervenus après qu’il a été appris que le magnat libéral avait abandonné sa participation dans Tesla, vendant environ 132 000 actions de la société.

Soros est bien connu pour sa politique néolibérale, ainsi que pour ses dons massifs visant à promouvoir l’activisme pro-immigration. Selon une étude du Media Research Center, il entretient des liens financiers avec plus de 250 médias dans le monde. L’étude affirme également que ce type d’influence contribue à l’isoler des critiques, à façonner l’opinion publique et à promouvoir l’extrémisme environnemental et «Fanatisme LGBT».