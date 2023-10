Musk s’engage à assister au festival technologique du président Erdogan

Le milliardaire Elon Musk s’est adressé de manière typique à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour annoncer son intention d’assister au Teknofest en Turquie l’année prochaine.

Le président turc Erdogan a salué l’engagement de Musk. La conversation X entre les deux a été déclenchée par Musk adressant ses félicitations aux équipes participant au Teknofest. Le festival technologique est devenu une plateforme importante pour présenter les avancées technologiques et aérospatiales de la Turquie.

L’interaction en ligne a eu lieu peu de temps après que les deux hommes se soient rencontrés à New York pour discuter d’éventuelles collaborations dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la création potentielle d’une usine Tesla.

Erdogan rencontre Musk et lui demande d’ouvrir une usine Tesla en Turquie

Teknofest, un festival annuel de l’aérospatiale et de la technologie depuis 2018, accueille divers concours technologiques, spectacles aériens, concerts et discussions dans le but de cultiver l’intérêt technologique au sein de la société et de présenter la Turquie en tant que nation productrice de technologies.

Le festival est devenu un outil puissant permettant à Erdogan de se connecter avec une jeune génération qu’il serait autrement difficile d’atteindre par les canaux politiques conventionnels. Le festival est également défendu par le gendre d’Erdogan, Selcuk Bayraktar, à travers sa société de drones, Baykar.

