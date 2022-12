Musk s’en prend à l’ex-président russe

Dmitri Medvedev a fait une série de prédictions “sauvages”, dont une sur le milliardaire devenant commandant en chef

Elon Musk a réagi à un fil de l’ancien président russe Dmitri Medvedev, dans lequel il a prédit que les États-Unis se sépareraient après une guerre civile et que le PDG de Twitter deviendrait président de l’un des restes, l’appelant “épique.” Il a précisé plus tard qu’il avait trouvé les prédictions “absurde.”

Medvedev est désormais vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et a reçu cette semaine un nouveau poste de direction dans les achats militaires. Lundi, il a publié dix choses qui, selon lui, pourraient se produire en 2023, avec un avertissement selon lequel elles étaient censées être “sauvage” ou même “absurde.”

Les prévisions allaient du pétrole échangé à 150 dollars le baril au Royaume-Uni inversant le Brexit et perdant l’Irlande du Nord, en passant par un conflit armé entre la France et un “Quatrième Reich”. Ce dernier, selon Medvedev, comprendrait l’Allemagne et “ses satellites, c’est-à-dire la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d’autres parias.”

Pour les États-Unis, Medvedev a prédit une nouvelle guerre civile, la Californie et le Texas devenant indépendants.

“Elon Musk remportera l’élection présidentielle dans un certain nombre d’États qui, après la fin de la nouvelle guerre civile, auront été donnés au GOP”, il a dit.

Fil épique !! – Elon Musk (@elonmusk) 26 décembre 2022

Musk a réagi à la série de messages, l’appelant un “fil épique”. Quelques heures plus tard, après que des gens lui aient reproché d’avoir soi-disant trahi les intérêts des États-Unis et de ses propres entreprises, il a clarifié sa position.

“Ce sont certainement les prédictions les plus absurdes que j’ai jamais entendues, tout en montrant un manque de conscience étonnant des progrès de l’intelligence artificielle et de l’énergie durable”, il a tweeté.

Musk et Medvedev se sont disputés sur Twitter dans le passé. En octobre, le milliardaire américain a pris à partie le responsable russe au sujet de la campagne militaire de Moscou en Ukraine. Cela est venu juste après qu’il ait félicité Medvedev pour avoir trollé Liz Truss au cours de son mandat de courte durée en tant que Premier ministre britannique.