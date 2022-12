Musk secoue l’équipe juridique de Twitter alors qu’il cherche à réduire davantage les coûts

SAN FRANCISCO – Au cours des deux dernières semaines, Elon Musk a secoué le service juridique de Twitter, dissous un conseil qui conseillait la société de médias sociaux sur les questions de sécurité et continue de prendre des mesures drastiques pour réduire les coûts. M. Musk semble se préparer à des batailles juridiques sur Twitter, qu’il a acheté en octobre pour 44 milliards de dollars, selon sept personnes familières avec les conversations internes. Lui et son équipe ont réorganisé le service juridique de Twitter et expulsé l’un de ses conseillers les plus proches dans le processus. Ils ont également demandé aux employés de ne pas payer les fournisseurs en prévision d’éventuels litiges, ont déclaré les sources. Pour réduire les coûts, Twitter n’a pas payé le loyer de son siège social à San Francisco ni de l’un de ses bureaux mondiaux depuis des semaines, ont déclaré trois personnes proches de l’entreprise. Twitter a également refusé de payer une facture de 197 725 dollars pour des vols charters privés effectués la semaine de la prise de contrôle de M. Musk, selon une copie d’une plainte déposée devant le tribunal de district du New Hampshire et obtenue par le New York Times. Les dirigeants de Twitter ont également discuté des conséquences du refus des indemnités de départ à des milliers de personnes qui ont été licenciées depuis la prise de contrôle, ont déclaré deux personnes proches des pourparlers. Et M. Musk a menacé les employés de poursuites s’ils parlent aux médias et “agissent d’une manière contraire aux intérêts de l’entreprise”, selon un e-mail interne envoyé vendredi dernier.

Les mesures agressives indiquent que M. Musk continue de réduire les dépenses et de plier ou de rompre les accords précédents de Twitter pour faire sa marque. Son règne a été caractérisé par le chaos, une série de démissions et de licenciements, des annulations des suspensions et des règles précédentes de la plateforme et des décisions capricieuses qui ont fait fuir les annonceurs. M. Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire. Alors qu’il est passé au rôle de nouveau leader de Twitter, M. Musk a eu à ses côtés un casting de professionnels du droit en rotation. En octobre, il a licencié le directeur juridique et l’avocat général de Twitter “pour un motif valable” quelques heures après la clôture de son acquisition et a nommé son avocat personnel, Alex Spiro, pour diriger les questions juridiques et politiques de l’entreprise.

Image Alex Spiro, l’avocat personnel de M. Musk, ne travaille plus chez Twitter. Le crédit… Apu Gomes/Agence France-Presse — Getty Images