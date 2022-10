Beaucoup dans l’est de l’Ukraine “préféreraient la Russie”, a déclaré le PDG de Tesla à Lindsey Graham

Les Russes constituent la majorité dans certains territoires de l’est de l’Ukraine et ils aimeraient faire partie de la Russie, a déclaré jeudi le PDG de Tesla et Space X, Elon Musk, en réponse aux critiques du sénateur américain Lindsey Graham sur sa position sur le conflit.

Graham avait fustigé Musk pour ne pas avoir compris »les faits de l’invasion russe de l’Ukraine» après que le milliardaire a présenté un plan de paix pour mettre fin aux hostilités entre Moscou et Kiev.

Selon Musk, dans une région de conflit donnée, ce sont les gens qui devraient décider dans quel pays ils veulent vivre. »La majeure partie de l’Ukraine veut sans équivoque faire partie de l’Ukraine, mais certaines parties orientales ont des majorités russes et préfèrent la Russie,” il a dit.

Musk a publié une carte avec les résultats des élections législatives de 2012 en Ukraine qui ont eu lieu deux ans avant un coup d’État à Kiev. Il a montré que de larges pans de l’est et du sud de l’Ukraine soutenaient le Parti des régions pro-russe.

“Évidemment, tous ceux qui ont voté pour le parti pro-Russie n’ont pas voulu rejoindre la Russie, mais il serait également inexact de dire qu’aucun ne l’a fait,” il expliqua.

Lire la suite L’ancien chef du Kremlin ironise sur le fait que Musk est un “agent russe ténébreux”

Dans le même temps, lorsqu’on lui a dit que lors des élections législatives de 2019, les régions de Kherson et de Zaporozhye avaient soutenu le parti au pouvoir, le Serviteur du peuple, Musk a noté que les territoires “ne veulent presque certainement pas rejoindre la Russie.” Cependant, il a ajouté que «l’annexion de ces régions a été faite pour assurer un pont terrestre et l’approvisionnement en eau de la Crimée.” Fin septembre, les deux régions, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie.

Les derniers commentaires de Musk interviennent après avoir proposé un plan pour mettre fin au conflit ukrainien, suggérant que Moscou devrait «refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU” tandis que Kiev s’engagerait à la neutralité et abandonnerait sa revendication sur la Crimée, qui a voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie en 2014.

Sa position a suscité un tollé parmi plusieurs responsables ukrainiens, l’ambassadeur sortant de Kiev à Berlin, Andrey Melnik, allant jusqu’à dire à Musk de “Va te faire foutre.« Le président Vladimir Zelensky a réagi de manière plus réservée en organisant un sondage, demandant à ses followers sur Twitter »dont Elon Musk” elles ou ils “comme plus“: celui “qui soutient l’ukraine», ou celui «qui soutient la Russie”.