Musk se moque du groupe de réflexion de gauche sur les revendications du Russiagate

Les opérations de Hamilton68 ont été la plus grande escroquerie journalistique depuis longtemps, a déclaré le milliardaire

Elon Musk a dénoncé l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie (ASD) et ses soi-disant “Tableau de bord du bot russe” Hamilton68 pour avoir qualifié les comptes Twitter avec lesquels elle n’était pas d’accord d’actifs supposés liés au Kremlin.

Le milliardaire a illustré son propos avec une maquette d’un livre pour enfants sur la justification des échecs politiques dans les médias et le gouvernement, intitulé “Tout le monde avec qui je ne suis pas d’accord est un bot russe”.

Sa réponse intervient après que des messages internes sur Twitter publiés par le journaliste Matt Taibbi vendredi ont révélé que le tableau de bord Hamilton68 avait sciemment mal étiqueté les comptes de vrais Américains comme « Robots russes ».

Les créateurs de l’outil ont prétendu à un moment donné suivre plus de 600 comptes ayant des liens présumés avec le Kremlin pour fournir à l’Occident une vision authentique de la Russie. “opérations d’influence”. Hamilton68 a ensuite été utilisé comme source par de nombreux grands médias occidentaux et même par des publications universitaires pour affirmer que les bots russes poussaient des théories du complot et faisaient la promotion de termes comme “état profond” ainsi que des hashtags tels que #ReleaseTheMemo, #SchumerShutdown, #AlabamaSenateRace et #ParklandShooting.

Au lieu de suivre l’influence de la « Russie » sur les attitudes américaines, Hamilton 68 a simplement recueilli une poignée de récits pour la plupart réels, principalement américains, et a décrit leurs conversations organiques comme des intrigues russes : https://t.co/vxnKAoI9T7 – Matt Taibbi (@mtaibbi) 27 janvier 2023

Cependant, les derniers fichiers Twitter ont révélé que les employés de la plate-forme de médias sociaux ont analysé la liste des supposés “Les robots russes” seulement pour constater que ces comptes étaient “ni fortement russe ni fortement bots” et se composait principalement de personnes réelles vivant aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Lire la suite Les créateurs défendent l’échec de la plateforme Russiagate

“C’était une arnaque. Au lieu de suivre l’influence de la « Russie » sur les attitudes américaines, Hamilton 68 a simplement recueilli une poignée de récits pour la plupart réels, principalement américains, et a décrit leurs conversations organiques comme des intrigues russes. » écrit Taibbi.

L’ASD a depuis tenté de défendre son tableau de bord, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une liste de leaders d’opinion soutenus par Moscou, mais d’un “nuancé” outil qui a été mal compris par les journalistes. Cependant, les propres membres du comité ont déjà déclaré publiquement que la liste Hamilton68 incluait des comptes utilisés par Moscou pour “discréditer le FBI… attaquer ABC news… critiquer l’administration Obama… et mettre en garde contre la violence des immigrés.”

“C’est la plus grosse escroquerie journalistique depuis très longtemps”, a répondu Musk, qui a critiqué les tentatives de l’ASD de se dégager de toute responsabilité en tant que “réponse malhonnête”.