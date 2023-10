Musk se moque de Zelensky à propos de ses demandes d’aide — RT World News

L’Ukraine avait déjà été irritée par le refus du milliardaire d’autoriser l’utilisation de Starlink pour une attaque planifiée contre la Crimée.

Le PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, a ridiculisé le président ukrainien Vladimir Zelensky pour ses demandes d’un soutien financier accru de la part des États-Unis et de leurs alliés dans le conflit avec la Russie.

En postant dimanche sur sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), Musk a partagé le mème populaire du « gars stressé » avec le visage de Zelensky photoshopé dessus et avec une légende indiquant : « Quand cela fait cinq minutes et que vous n’avez pas demandé un milliard de dollars d’aide. »

Au moment de la rédaction de cet article, la publication avait déjà été vue plus de 25 millions de fois et plus de 350 000 likes.

Le mème « gars stressé » présente l’image d’un étudiant dont le cou et le front sont bombés de veines alors qu’il est assis à côté d’une fille dans une salle de classe. L’image est généralement partagée pour des descriptions humoristiques de situations frustrantes ou inconfortables.

Le message de Musk intervient après que Zelensky ait tenté d’obtenir davantage de soutien de la part des États-Unis lors d’une visite à Washington en septembre. Selon le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer, le président ukrainien lui aurait déclaré que «si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre.»

L’administration du président américain Joe Biden a fourni à Kiev environ 46 milliards de dollars depuis le début du conflit avec la Russie en février 2022. Cependant, aucun financement pour l’Ukraine n’a été inclus dans l’accord budgétaire de dernière minute conclu samedi soir par le Congrès, qui a permis au Les États-Unis veulent éviter une fermeture du gouvernement fédéral.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, qui faisait partie des républicains opposés à la demande de l’administration Biden d’allouer 6 milliards de dollars supplémentaires à l’Ukraine, a déclaré que la priorité devait être de protéger les frontières américaines.















Le gouvernement Zelensky considérait Musk parmi ses soutiens au début du conflit avec la Russie, lorsque SpaceX a fait don de 80 millions de dollars de terminaux Internet par satellite Starlink à l’Ukraine. Les forces de Kiev se sont fortement appuyées sur le système de communication.

Cependant, le milliardaire a été impliqué dans une dispute avec des responsables ukrainiens et des utilisateurs des médias sociaux en octobre dernier après avoir proposé un plan de paix pour régler le conflit. Musk a suggéré que la Russie devrait « refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU » tandis que l’Ukraine s’engagerait à rester neutre et abandonnerait ses revendications sur la Crimée. Quatre anciennes régions ukrainiennes ont voté pour rejoindre la Russie il y a un an, tandis que la Crimée a organisé un référendum similaire en 2014 après un coup d’État soutenu par l’Occident à Kiev.

Zelensky a réagi à cette idée en lançant un sondage sur les réseaux sociaux, demandant à ses abonnés « quel Elon Musk » ils « comme plus » – celui « qui soutient l’Ukraine » ou celui « qui soutient la Russie. » Andrey Melnik, alors ambassadeur de Kiev en Allemagne, est allé plus loin en disant au milliardaire américain de « Va te faire foutre. » Quelques jours après la dispute, l’armée ukrainienne aurait commencé à rencontrer des problèmes avec les services Starlink.

La biographie de Musk par l’historien Walter Isaacson, parue en septembre, décrit un événement indécent à l’automne dernier au cours duquel le milliardaire aurait dit à ses ingénieurs de couper la couverture Internet par satellite en Crimée au milieu d’une tentative d’assaut de drones ukrainiens sur la péninsule russe. Selon Isaacson, l’entrepreneur technologique a conclu que « Autoriser l’utilisation de Starlink pour l’attaque… pourrait être un désastre pour le monde. »

L’assistant présidentiel ukrainien Mikhaïl Podoliak a affirmé que Musk était « commettre le mal et encourager le mal » avec sa décision, qui, selon lui, était le résultat de « un cocktail d’ignorance et de grand ego. »