Musk se décharge sur la « marionnette » Biden dans une diatribe sur Twitter

Le PDG de Tesla s’est déchaîné après que le président américain a fait l’éloge des programmes de véhicules électriques des concurrents GM et Ford

Le magnat de Tesla, Elon Musk, a qualifié Joe Biden de « Marionnette chaussette humide à forme humaine » jeudi, en réponse à la séance photo du président américain avec la présidente de General Motors, Mary Barra. Dans la vidéo qui a été posté sur le compte Twitter officiel de Biden mercredi soir, le président a salué l’investissement de GM dans la fabrication de véhicules électriques comme un coup dur pour le changement climatique.

Répondant au message, Musk argumenté que la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis « commence par un T / se termine par un A / ESL au milieu ». Il s’est ensuite attaqué au président, complétant son tweeter avec un emoji « chaussette ».





Musc a également affirmé que Biden était « traiter le public américain comme des imbéciles » tout en répondant à un autre utilisateur de Twitter, qui a fait valoir que Biden était « Essayer d’annuler une grande entreprise américaine et de réécrire l’histoire des véhicules électriques » en approuvant GM et Ford.





Vérificateurs de faits amateurs sauté sur le fil pour sauvegarder Musk, en publiant des données qui montraient que les modèles Y et Model 3 de Tesla étaient de loin les véhicules électriques les plus vendus aux États-Unis – et tous deux fabriqués dans le pays.

Le Bolt de GM est arrivé à une lointaine quatrième place en 2021, la Mustang Mach-E de Ford l’ayant battu pour la troisième place, selon Car & Driver.

Dans une vidéo avec Barra, Biden a écrit que « Des entreprises comme GM et Ford construisent plus de véhicules électriques ici chez eux que jamais auparavant », tandis que Barra a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars dans le Michigan ainsi qu’une usine de cellules de batterie qui sera ouverte aux États-Unis.

Au moins certains des véhicules électriques de Ford sont fabriqués au Mexique, pas aux États-Unis. L’année dernière, le syndicat United Auto Workers a déclaré que Ford « place la cupidité des entreprises et davantage de bénéfices potentiels sur les emplois américains » avec un plan visant à construire un nouveau modèle électrique au Mexique, plutôt qu’en Ohio.