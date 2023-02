Musk salué par le président de la surveillance de la Chambre, Comer, avant l’audience sur Twitter

Le représentant américain James Comer (R-KY), président du House Oversight and Accountability Committee, prend la parole lors d’un événement médiatique au National Press Club le 30 janvier 2023 à Washington, DC.

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., a félicité avec effusion mercredi le propriétaire de Twitter, Elon Musk, affirmant que Musk était “transparent” à propos de la plate-forme technologique.

“Que Dieu bénisse Elon Musk”, a déclaré Comer dans une interview sur “Squawk Box” de CNBC. Il a qualifié le magnat controversé de “grand Américain”.

Les commentaires de Comer sont intervenus quelques jours seulement après que Musk s’est rendu à Washington et a rencontré pendant plus d’une heure les dirigeants républicains de la Chambre, un groupe qui comprenait Comer.

Ils sont également venus juste une semaine avant que Comer ne préside la première grande audience du Congrès sur Twitter depuis que Musk a acheté la société en octobre et depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre.

Le 8 février, le comité de surveillance de la Chambre entendra trois anciens dirigeants de Twitter parler de ce que Comer a appelé “le rôle que le gouvernement a joué dans la suppression de l’histoire de l’ordinateur portable Biden”.

Notamment, Comer n’a pas dit qu’il enquêterait sur le rôle de Twitter dans la suppression présumée.

L’offensive de charme de Musk sur Capitol Hill semble avoir été limitée aux républicains et aux responsables de la Maison Blanche.

Musk a d’abord affirmé qu’il avait “rencontré” le chef de la minorité démocrate Hakeem Jeffries, de New York.

“Je viens de rencontrer @SpeakerMcCarthy & @RepJeffries pour discuter de la garantie que [Twitter] est juste pour les deux parties”, a tweeté Musk le 26 janvier.

Mais un assistant de Jeffries a déclaré plus tard que ce n’était pas ce qui s’était passé.

Jeffries avait simplement croisé Musk en sortant du bureau de McCarthy et lui avait été présenté, a déclaré l’assistant. Ainsi, alors que McCarthy et les républicains ont rencontré Musk pendant plus d’une heure, Jeffries l’a littéralement “rencontré”.

La prise de décision de Twitter pendant la campagne présidentielle de 2020 a été un sujet clé des soi-disant “fichiers Twitter”, une série d’expositions sans précédent des communications d’entreprise internes de Twitter qui ont été autorisées par Musk lui-même.

Musk a sélectionné un groupe de journalistes indépendants et leur a donné un ensemble organisé de messages internes de Twitter datant d’avant que Musk n’achète la société. Les e-mails et les chats Slack semblaient montrer aux dirigeants de Twitter débattre de la façon de gérer l’histoire de l’ordinateur portable et d’autres événements politiquement sensibles.

Comer a salué la décision de Musk de rendre publiques les délibérations internes de son entreprise, affirmant mercredi qu'”il a rendu un grand service à tous les Américains qui se soucient de la liberté d’expression”.

Les républicains se sont levés contre la décision de Twitter en 2020 de limiter la distribution d’un article du New York Post publié en octobre 2020, affirmant qu’un e-mail « Smoking-gun » prouvait que le candidat présidentiel démocrate de l’époque, Joe Biden, avait déjà été présenté à un Ukrainien. directeur de l’énergie par son fils, Hunter.

Le Post a déclaré que ses rapports étaient basés sur des données récupérées sur un ordinateur portable que Hunter Biden avait déposé dans un magasin de réparation d’ordinateurs du Delaware mais qu’il n’avait jamais récupéré.

La campagne Biden a catégoriquement nié le rapport du Post, affirmant que les horaires officiels de Biden à partir du moment de la réunion présumée ne montraient rien à ce sujet “n’ait jamais eu lieu”.

Facebook et Twitter ont tous deux limité la distribution de l’histoire, Twitter prenant la mesure très inhabituelle de bloquer complètement les liens vers l’article. À l’époque, la société a déclaré que l’article violait sa politique sur le matériel piraté.

La décision a provoqué un tollé parmi les républicains qui ont fustigé Twitter, affirmant qu’il censurait les conservateurs, une affirmation qu’ils maintiennent depuis longtemps malgré les démentis de l’entreprise.

Twitter est ensuite revenu sur sa décision, autorisant des liens vers l’histoire du Post. Alors PDG Jack Dorsey a qualifié le choix initial de bloquer les liens avec peu d’explications de “pas génial”. Twitter a également mis à jour sa politique sur les matériaux piratés pour ne supprimer le contenu piraté que s’il est partagé directement ou de concert avec des pirates.

