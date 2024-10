Musk riposte au Spiegel pour sa déclaration d' »ennemi n°2″ — RT World News

Elon Musk a riposté au magazine allemand Der Spiegel après avoir qualifié le milliardaire « ennemi public n°2 » et a affirmé qu’il travaillait avec le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump pour « décomposer la démocratie libérale ». En réponse, Musk a insisté sur le fait qu’il était un ardent défenseur de la démocratie.

Le média allemand a publié dimanche un article dont la couverture représente un gros plan du magnat de la technologie avec les traits de Trump émergeant sur une partie de son visage. L’article souligne que le propriétaire de X et PDG de Tesla a accumulé une énorme influence économique et une notoriété médiatique importante.

« En quelques années, il [Musk] est non seulement devenu un partisan de la ligne dure de la droite politique, mais aussi un opposant déclaré à la démocratie libérale aux États-Unis. Le chef Troll-in est devenu un agitateur politique. On pourrait dire : Donald Trump est probablement la plus grande menace actuelle pour le monde libre. Son pote Musk [is] au moins l’ennemi public numéro deux », dit l’article, établissant des parallèles avec le leader nazi Adolf Hitler, qui a accédé au pouvoir grâce en grande partie au soutien des magnats de l’industrie allemande.

Musk a abordé l’accusation lors d’une réunion publique avec les électeurs américains en Pennsylvanie. « Je me dis, l’ennemi n°2 de quoi ? Démocratie? Je veux dire, je suis pro-démocratie. J’essaie littéralement de faire respecter la Constitution et de garantir des élections libres et équitables. il a riposté, suscitant les acclamations de la foule.















Le milliardaire a ajouté qu’il « définitivement améliorer… ma sécurité » après l’article, notant qu’il est parfois « choqué » par ce qu’il voit de gauche. « Vous savez, le niveau de haine au vitriol à gauche, qui est censée être tolérante. Ils prétendent qu’ils sont tolérants et pourtant ils sont incroyablement intolérants et crachent de la haine.

Musk, un autoproclamé « absolutiste de la liberté d’expression » a soutenu Trump après l’échec de la tentative d’assassinat contre l’ancien président en juillet et a depuis fait don de dizaines de millions de dollars à sa campagne. Il a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à ce qu’il décrit comme une censure croissante aux États-Unis, ainsi qu’une bureaucratie autoritaire qui empêche toute action significative.

Pendant ce temps, Trump s’est engagé à créer une commission d’efficacité gouvernementale dirigée par Musk pour auditer l’ensemble du gouvernement fédéral s’il revient à la Maison Blanche.