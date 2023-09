Musk révèle un nouveau plan radical pour X/Twitter — RT World News

Le milliardaire a annoncé que la plateforme de médias sociaux deviendrait bientôt le « carnet d’adresses mondial » incontournable.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, permettra bientôt aux utilisateurs de passer des appels audio et vidéo, a annoncé jeudi le propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, affirmant qu’il souhaitait faire de la plateforme de médias sociaux la référence en matière de médias sociaux. « carnet d’adresses mondial ».

La fonctionnalité fonctionnera sur iOS, Android, Mac et PC, a déclaré Musk, ajoutant que les utilisateurs ne seront même pas tenus de fournir un numéro de téléphone pour passer des appels.

«Cet ensemble de facteurs est unique» » a affirmé le milliardaire.

Cette annonce intervient alors que Musk tente de rivaliser avec META de Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram. La possibilité de passer des appels vidéo et audio mettrait X en concurrence avec ces applications.

Cependant, les experts en cybersécurité ont exprimé leurs inquiétudes quant à la question de la sécurité si X devait implémenter la nouvelle fonctionnalité, en particulier après que Musk ait fait allusion à son intention de supprimer la fonction « bloquer » de tous les aspects de la plate-forme, à l’exception de la messagerie directe.

Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET, a déclaré au Daily Mail que l’introduction de la messagerie vidéo et audio pourrait potentiellement entraîner une vague de spam et d’appels non sollicités, à moins qu’elle ne soit correctement mise en œuvre.

« Il semble que Musk ait encore une fois une idée en tête, mais qu’il ne l’ait pas encore complètement planifiée. » Moore a déclaré au point de vente.

Il a noté que même si les appels via les applications de médias sociaux existent déjà sur des plateformes comme Instagram, sans fonctionnalité de blocage, X devrait « adopter un moyen d'empêcher les appels non sollicités d'atteindre les utilisateurs souhaitant rester privés. »















La décision de Musk de supprimer la fonction de blocage a été accueillie avec réticence par les utilisateurs. Cependant, le milliardaire a fait valoir que permettre aux gens de bloquer d’autres utilisateurs, en dehors des DM, « ça n’a aucun sens » comme un « muet » la fonction existe déjà sur la plateforme. Il a également décrié « listes de blocage géantes » sur Twitter – listes téléchargeables de comptes que les utilisateurs peuvent bloquer en masse – précisant qu’ils « gâcher le système de recommandation. »

Au lieu de cela, Musk avait précédemment suggéré que la fonction soit remplacée par un « forme plus forte de muet ».

Dans sa forme actuelle, « muet » permet aux utilisateurs de masquer les abonnés de leur flux, mais les comptes masqués peuvent toujours voir le contenu. « Bloquer », en revanche, interdit complètement toute interaction entre les deux utilisateurs.

Musk n’a pas encore donné de détails sur la manière dont la fonction de blocage serait supprimée, ni si elle serait remplacée par une fonctionnalité similaire.