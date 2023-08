Musk révèle un nouveau lieu pour un combat proposé avec Zuckerberg

Le magnat de Tesla a utilisé le battage médiatique entourant le combat potentiel pour promouvoir la fonction de streaming sur X Corp (anciennement Twitter)

Elon Musk a affirmé que son combat potentiel très médiatisé contre le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg se tiendra dans un lieu historique de la capitale italienne, Rome.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano ont “convenu sur un emplacement épique” pour le combat, Musk a tweeté vendredi.

Selon le milliardaire, « Tout dans le cadre de la caméra sera la Rome antique, donc rien de moderne du tout. » Il a suivi l’annonce avec un tweet d’un mot lisant « Gladiateur, » dans ce qui semblait être une référence à l’emblématique Colisée de Rome.

L’amphithéâtre remonte au premier siècle de notre ère et a accueilli des siècles de spectacles de gladiateurs.

Selon Musk, le battement de milliardaire contre milliardaire sera géré par ses fondations caritatives respectives et celles de Zuckerberg, plutôt que de diriger la promotion du MMA à l’UFC, comme cela avait été initialement suggéré. Musk a également déclaré qu’il serait diffusé en direct sur ses plates-formes et sur celles de Zuckerberg, X (anciennement Twitter) et Meta, tandis que les bénéfices iraient apparemment à une association caritative pour anciens combattants.

Sur la plate-forme Threads de type Twitter de Meta, Zuckerberg a d’abord répondu à l’annonce de Musk selon laquelle X diffuserait l’événement en direct en snipant : « Ne devrions-nous pas utiliser une plate-forme plus fiable qui peut réellement collecter des fonds pour des œuvres caritatives ? »

Le plan de Musk visant à rebaptiser X en tant que centrale de diffusion en direct n’a pas été lancé en mai lorsque l’annonce en direct de la candidature du gouverneur de Floride Ron DeSantis à l’investiture présidentielle républicaine a été en proie à des problèmes techniques. Musk a tenté d’ignorer les problèmes à la suite de « tendu » serveurs, même si moins d’un demi-million de personnes écoutaient.

Musk a initialement défié Zuckerberg pour un match en cage – ajoutant le qualificatif « mdr » – en juin après qu’un adepte lui ait rappelé que le milliardaire de Facebook était un artiste martial formé. Musk, qui a racheté Twitter l’an dernier dans le but de le transformer en un « tout l’application » à l’instar de WeChat en Chine, a affirmé que le monde s’effondrait « exclusivement sous la coupe de Zuck sans autre option. »

Zuckerberg en a choqué beaucoup – y compris peut-être Musk – en acceptant le combat et même en poussant à le tenir plus tôt, accusant le magnat Tesla de ne pas être sérieux.