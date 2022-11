Musk révèle le prix proposé pour la coche bleue de Twitter – News 24

Elon Musk a déclaré que la facturation de la coche bleue convoitée donne « le pouvoir au peuple »

La personne la plus riche du monde et nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé mardi que ceux qui souhaitent avoir une coche bleue à côté de leurs surnoms Twitter devraient payer 8 dollars par mois.



S’adressant à la plate-forme sociale qu’il a achetée pour la modique somme de 44 milliards de dollars, Musk a déclaré que “Le système actuel des seigneurs et des paysans de Twitter pour qui a ou n’a pas une coche bleue est des taureaux ***.”

“Pouvoir au peuple! Bleu pour 8 $/mois », l’homme d’affaires, dont la fortune est estimée à environ 210 milliards de dollars, a déclaré.



Poursuivant la série de tweets, Musk a ajouté que les nouveaux frais donneraient à Twitter “une source de revenus pour récompenser les créateurs de contenu.”



Musk a également souligné que le prix pouvait varier selon les pays “proportionnellement à la parité de pouvoir d’achat”.

Le système actuel de seigneurs et paysans de Twitter pour qui a ou n’a pas une coche bleue est une connerie. Pouvoir au peuple! Bleu pour 8 $/mois. – Elon Musk (@elonmusk) 1 novembre 2022

Outre une coche bleue, qui indique un compte vérifié, et qui est actuellement gratuite, les utilisateurs payants auraient la priorité dans les réponses et les recherches, et deux fois moins de publicités, a-t-il déclaré. La version actuelle de l’abonnement premium, Twitter Blue, coûte 4,99 $ et offre aux utilisateurs la possibilité de consulter les articles de certains éditeurs sans publicité, ainsi que davantage d’options de personnalisation.

Pendant ce temps, un prix de 8 $ pour une coche bleue représente apparemment une concession de Musk. Lundi, alors que les médias rapportaient que les frais seraient de 20 $, l’homme d’affaires a répondu aux critiques de l’écrivain d’horreur Stephen King.



20 $ par mois pour conserver mon chèque bleu ? Merde, ils devraient me payer. Si cela est institué, je suis parti comme Enron. – Stephen King (@StephenKing) 31 octobre 2022

Après que King ait déclaré que Twitter devrait le payer pour rester sur la plate-forme, Musk a déclaré que l’entreprise devait “payer les factures d’une manière ou d’une autre” et qu’il “ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs.” Il a alors suggéré 8 $ à la place.

Comme Twitter n’a pas enregistré de bénéfices depuis des années, Musk, qui se décrit désormais sur la plateforme de médias sociaux comme “Opérateur de la ligne d’assistance téléphonique pour les plaintes sur Twitter”, a commencé à apporter des changements à l’entreprise immédiatement après l’avoir achetée. Selon les documents juridiques, déposés auprès des régulateurs financiers lundi, Musk a déjà dissous l’ensemble du conseil d’administration de la société.