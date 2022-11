Musk révèle le but des nouvelles couleurs de coche

Les coches bleues, grises et dorées distingueront les différents types de comptes Twitter cette fois-ci

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré vendredi que son système de vérification promis depuis longtemps pour les abonnés payants serait “provisoirement” déployé la semaine prochaine. Musk a jusqu’à présent eu du mal à introduire un moyen de travail pour vérifier la base d’utilisateurs de Twitter.

“Nous lançons provisoirement Verified vendredi la semaine prochaine,” Musk a écrit dans un tweet, expliquant que dans le cadre du système à venir, les individus recevront une coche bleue pour indiquer leur statut vérifié, les entreprises recevront un chèque en or et les comptes gouvernementaux seront marqués d’une coche grise.

Les personnes affiliées à des organisations recevront un badge indiquant cela, à condition que l’organisation donne son approbation, a ajouté le milliardaire dans un tweet de suivi.

Musk a expliqué que tous les utilisateurs individuels recevront la même coche bleue, qu’ils soient des célébrités ou des utilisateurs réguliers, qui paient tous 8 $ par mois pour la marque et certaines fonctionnalités supplémentaires sur Twitter.

Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi la semaine prochaine.

Chèque or pour les entreprises, chèque gris pour le gouvernement, bleu pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification.

Douloureux, mais nécessaire.

– Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022