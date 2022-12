Musk restaure les comptes Twitter des journalistes après des suspensions critiquées

Elon Musk a rétabli les comptes Twitter de plusieurs journalistes suspendus une journée suite à une polémique sur la publication de données publiques sur l’avion du milliardaire.

Les réintégrations sont intervenues après que les suspensions sans précédent ont suscité des critiques cinglantes de la part de responsables gouvernementaux, de groupes de défense et d’organisations de journalisme de plusieurs régions du monde vendredi, certains affirmant que la plateforme de microblogging mettait en péril la liberté de la presse.

Un sondage Twitter que Musk a mené plus tard a également montré qu’une majorité des personnes interrogées souhaitaient que les comptes soient restaurés immédiatement.

“Les gens ont parlé. Les comptes qui ont doxxé mon emplacement verront leur suspension levée maintenant”, a déclaré Musk dans un tweet samedi.

“Massacre du jeudi soir”

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Une vérification de Reuters a montré que les comptes suspendus, qui comprenaient des journalistes du New York Times, de CNN et du Washington Post, ont été rétablis.

Des responsables de France, d’Allemagne, de Grande-Bretagne et de l’Union européenne ont précédemment condamné les suspensions.

L’épisode, qu’un chercheur en sécurité bien connu a qualifié de “massacre du jeudi soir”, est considéré par les critiques comme une nouvelle preuve de Musk, qui se considère comme un “absolutiste de la liberté d’expression”, éliminant la parole et les utilisateurs qu’il n’aime pas personnellement.

REGARDER | Un journaliste qualifie d'”absurde” l’explication de Musk pour l’interdiction de Twitter :

Un journaliste qualifie d'”absurde” l’explication de Musk sur l’interdiction de Twitter Le journaliste indépendant Aaron Rupar dit qu’il a été suspendu de Twitter sans préavis et qu’il n’a été découvert que lorsque des amis et des collègues ont commencé à lui envoyer des messages. Il dit que l’allégation d’Elon Musk selon laquelle il révélait son emplacement exact en temps réel est “absurde”.

Les actions de Tesla, un constructeur de voitures électriques dirigé par Musk, ont chuté de 4,7% vendredi et ont enregistré leur pire perte hebdomadaire depuis mars 2020, les investisseurs s’inquiétant de plus en plus de sa distraction et du ralentissement de l’économie mondiale.

Roland Lescure, le ministre français de l’Industrie, a tweeté vendredi que, suite à la suspension de journalistes par Musk, il suspendrait sa propre activité sur Twitter.

Melissa Fleming, responsable de la communication aux Nations Unies, a tweeté qu’elle était “profondément troublée” par les suspensions et que “la liberté des médias n’est pas un jouet”.

ElonJet

Le ministère allemand des Affaires étrangères a averti Twitter que le ministère avait un problème avec des mesures mettant en péril la liberté de la presse.

Les suspensions découlaient d’un désaccord sur un compte Twitter appelé ElonJet, qui suivait l’avion privé de Musk à l’aide d’informations accessibles au public.

Mercredi, Twitter a suspendu le compte et d’autres qui suivaient les jets privés, malgré le tweet précédent de Musk disant qu’il ne suspendrait pas ElonJet au nom de la liberté d’expression.

Peu de temps après, Twitter a modifié sa politique de confidentialité pour interdire le partage “d’informations de localisation en direct”.

Puis jeudi soir, plusieurs journalistes, notamment du New York Times, de CNN et du Washington Post, ont été suspendus de Twitter sans préavis.

Dans un e-mail adressé à Reuters dans la nuit, la responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a déclaré que l’équipe avait examiné manuellement “tous les comptes” qui violaient la nouvelle politique de confidentialité en publiant des liens directs vers le compte ElonJet.

“Je comprends que l’accent semble être principalement mis sur les comptes des journalistes, mais nous avons appliqué la politique de la même manière aux comptes des journalistes et des non-journalistes aujourd’hui”, a déclaré Irwin dans l’e-mail.

“Coordonnées d’assassinat”, dit Musk

La Society for Advancing Business Editing and Writing a déclaré vendredi dans un communiqué que les actions de Twitter “violent l’esprit du premier amendement et le principe selon lequel les plateformes de médias sociaux permettront la distribution non filtrée d’informations qui sont déjà sur la place publique”.

Musk a accusé les journalistes d’avoir publié sa position en temps réel, qui est “essentiellement les coordonnées de l’assassinat” de sa famille.

Le milliardaire est apparu brièvement dans un chat audio Twitter Spaces hébergé par des journalistes, qui s’est rapidement transformé en une discussion controversée sur la question de savoir si les journalistes suspendus avaient effectivement exposé la position en temps réel de Musk en violation de la politique.

Brûleur avant22:24La guerre culturelle d’Elon Musk sur Twitter

“Si vous doxez, vous êtes suspendu. Fin de l’histoire”, a déclaré Musk à plusieurs reprises en réponse aux questions. “Dox” est un terme désignant la publication d’informations privées sur quelqu’un, généralement avec une intention malveillante.

Drew Harwell du Washington Post, l’un des journalistes qui avait été suspendu mais qui a néanmoins pu rejoindre le chat audio, a repoussé l’idée qu’il avait révélé l’emplacement exact de Musk ou de sa famille en publiant un lien vers ElonJet.

Peu de temps après, la journaliste de BuzzFeed, Katie Notopoulos, qui animait le chat Spaces, a tweeté que la session audio avait été interrompue brusquement et que l’enregistrement n’était pas disponible.

Dans un tweet expliquant ce qui s’est passé, Musk a déclaré : “Nous corrigeons un bug Legacy. Cela devrait fonctionner demain.”