Musk restaure le compte Twitter de Trump après un sondage en ligne – Shaw Local

LOS ANGELES – (AP) – Elon Musk a rétabli le compte de Donald Trump sur Twitter samedi, annulant une interdiction qui a maintenu l’ancien président hors du site de médias sociaux depuis qu’une foule pro-Trump a attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021, comme Le Congrès était sur le point de certifier la victoire électorale de Joe Biden.

Musk a fait cette annonce dans la soirée après avoir organisé un sondage demandant aux utilisateurs de Twitter de cliquer sur “oui” ou “non” pour savoir si le compte de Trump devait être restauré. Le « oui » l’a emporté avec 51,8 %. Auparavant, Musk avait déclaré que Twitter établirait de nouvelles procédures et un “conseil de modération de contenu” avant de prendre des décisions pour restaurer les comptes suspendus.

« Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei », a tweeté Musk, en utilisant une expression latine signifiant « la voix du peuple, la voix de Dieu ».

Peu de temps après, le compte de Trump, qui était auparavant apparu comme suspendu, est réapparu sur la plate-forme avec ses anciens tweets, plus de 59 000 d’entre eux. Ses partisans étaient partis, du moins au début, mais il a rapidement commencé à les retrouver. Cependant, il n’y avait pas de nouveaux tweets du compte samedi soir.

Musk a restauré le compte moins d’un mois après la Le PDG de Tesla a pris le contrôle de Twitter et quatre jours après que Trump a annoncé sa candidature à la course présidentielle de 2024.

Il n’est pas clair si Trump reviendrait réellement sur Twitter. Tweeter irrépressible avant d’être banni, Trump a déclaré dans le passé qu’il ne rejoindrait pas même si son compte était rétabli. Il s’est appuyé sur son propre site de médias sociaux, beaucoup plus petit, Truth Social, qu’il a lancé après avoir été bloqué sur Twitter.

Et samedi, lors d’un discours vidéo lors d’une réunion d’un groupe juif républicain à Las Vegas, Trump a déclaré qu’il était au courant du sondage de Musk mais qu’il avait vu “beaucoup de problèmes sur Twitter”.

“J’entends que nous obtenons un grand vote pour revenir également sur Twitter. Je ne le vois pas parce que je ne vois aucune raison à cela », a déclaré Trump. “Cela peut le faire, cela peut ne pas le faire”, a-t-il ajouté, faisant apparemment référence aux récents bouleversements internes de Twitter.

La perspective de rétablir la présence de Trump sur la plate-forme fait suite à l’achat par Musk le mois dernier de Twitter – une acquisition qui a suscité l’inquiétude généralisée que le propriétaire milliardaire permettra aux fournisseurs de mensonges et de désinformation de prospérer sur le site. Musk a fréquemment exprimé sa conviction que Twitter était devenu trop restrictif pour le discours en roue libre.

Ses efforts pour remodeler le site ont été à la fois rapides et chaotiques. Musk a licencié bon nombre des 7 500 employés à temps plein de l’entreprise et un nombre incalculable de sous-traitants responsables de la modération du contenu et d’autres responsabilités cruciales. Sa demande que les employés restants s’engagent à un travail “extrêmement dur” a déclenché une vague de démissions, dont des centaines d’ingénieurs en logiciel.

Les utilisateurs ont signalé avoir constaté une augmentation du spam et des escroqueries sur leurs flux et dans leurs messages directs, entre autres problèmes, à la suite des licenciements massifs et de l’exode des travailleurs. Certains programmeurs qui ont été licenciés ou ont démissionné cette semaine ont averti que Twitter pourrait bientôt s’effilocher si mal qu’il pourrait en fait s’effondrer.

Musc sondage en lignepublié sur son propre compte Twitter, a recueilli plus de 15 millions de votes dans les 24 heures où il a été diffusé.

Musk a reconnu que les résultats n’étaient guère scientifiques. “Les armées de robots et de trolls pourraient bientôt s’essouffler”, a-t-il tweeté samedi matin. “Quelques leçons intéressantes pour nettoyer les futurs sondages.”

Ce n’est pas la première fois qu’il utilise les sondages Twitter pour prendre des décisions commerciales. L’année dernière, il a vendu des millions d’actions de son action Tesla après avoir demandé à ses partisans s’il devait le faire.

La représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez de New York a répondu au sondage de Musk sur Trump en tweetant une vidéo de l’insurrection du 6 janvier. Elle a tweeté vendredi que la dernière fois que Trump était sur Twitter, il “a été utilisé pour inciter à une insurrection, plusieurs personnes sont mortes, le vice-président des États-Unis a failli être assassiné et des centaines ont été blessés, mais je suppose que cela ne vous suffit pas pour répondre à la question. question. C’est le sondage Twitter.

Trump a perdu son accès à Twitter deux jours après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole, peu de temps après que l’ancien président les a exhortés à “se battre comme un diable”. Twitter a abandonné son compte après que Trump a écrit une paire de tweets qui, selon la société, jettent de nouveaux doutes sur légitimité de l’élection présidentielle et a soulevé des risques pour l’investiture présidentielle de Biden.

Après l’attaque du 6 janvier, Trump a également été expulsé de Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta Platforms, et Snapchat. Sa capacité à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube a également été suspendue. Facebook devrait reconsidérer la suspension de Trump en janvier.

Tout au long de son mandat de président, l’utilisation par Trump des médias sociaux a posé un défi important aux principales plateformes de médias sociaux qui cherchaient à équilibrer l’intérêt du public à entendre des fonctionnaires avec des inquiétudes concernant la désinformation, le sectarisme, le harcèlement et l’incitation à la violence.

Mais dans un discours prononcé lors d’une conférence automobile en mai, Musk a affirmé que l’interdiction de Trump par Twitter était une “décision moralement mauvaise” et “insensée à l’extrême”.

Plus tôt ce mois-ci, Musk, qui a finalisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre, a déclaré que la société ne laisserait personne qui avait été expulsé du site revenir tant que Twitter n’aurait pas établi de procédures sur la manière de le faire, notamment en formant un ” conseil de modération de contenu.

Vendredi, Musk a tweeté que les comptes Twitter suspendus de la comédienne Kathy Griffin, du psychologue canadien Jordan Peterson et du site de satire d’actualités chrétiennes conservatrices Babylon Bee avaient été rétablis. Il a ajouté qu’une décision sur Trump n’avait pas encore été prise. Il a également répondu «non» lorsque quelqu’un sur Twitter lui a demandé de rétablir le compte du théoricien du complot Alex Jones.

Dans un tweet vendredi, le PDG de Tesla a décrit la nouvelle politique de contenu de l’entreprise comme “la liberté d’expression, mais pas la liberté d’accès”.

Il a expliqué qu’un tweet jugé “négatif” ou comportant de la “haine” serait autorisé sur le site mais ne serait visible que par les utilisateurs qui l’ont spécifiquement recherché. Ces tweets seraient également “démonétisés, donc pas de publicités ou d’autres revenus pour Twitter”, a déclaré Musk.

Cette histoire a été corrigée pour refléter que le oui était de 51,8 %, et non de 51,2 %.

