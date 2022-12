Musk restaure certains comptes Twitter suspendus de journalistes

Les comptes Twitter de plusieurs journalistes suspendus après qu’Elon Musk les a accusés de mettre sa famille en danger ont été rétablis samedi, mais certains ont déclaré que le propriétaire milliardaire n’offrait l’utilisation complète de la plateforme que s’ils supprimaient les publications sur le suivi de sa localisation.

Musk avait attiré la colère et les avertissements de l’Union européenne et des Nations Unies après avoir suspendu les comptes de plus d’une demi-douzaine d’éminents journalistes du New York Times, de CNN, du Washington Post et d’autres médias.

“Les gens ont parlé. Les comptes qui ont doxxé ma position verront leur suspension levée maintenant”, a tweeté le propriétaire de Twitter vendredi soir.

Doxxing signifie généralement publier des informations privées sur Internet pour harceler ou embarrasser quelqu’un.

Musk a réalisé un sondage sur Twitter lui demandant s’il devait restaurer les comptes suspendus maintenant ou dans une semaine. Près de 59% des 3,69 millions de personnes qui ont participé ont déclaré qu’il devrait rétablir les comptes maintenant.

Certains des comptes suspendus ont été réactivés, l’ancien journaliste de Vox Aaron Rupar, le journaliste de Mashable Matt Binder et le pigiste Tony Webster tweetant à nouveau samedi.

S’exprimant plus tard sur MSNBC, Rupar a averti que la répression de Twitter, même temporaire, aurait un “effet dissuasif sur la couverture d’Elon Musk” et ferait réfléchir les journalistes à deux fois avant de se heurter au nouveau propriétaire de l’entreprise.

Les comptes de certains autres journalistes sont restés suspendus tôt samedi, notamment ceux de Linette Lopez de Business Insider et de l’ancien présentateur de MSNBC, Keith Olbermann.

Donie O’Sullivan de CNN, qui a longuement rendu compte de Musk, a déclaré que si son compte suspendu était devenu visible samedi, Twitter lui avait imposé une condition pour pouvoir tweeter à nouveau.

Il a déclaré que Twitter lui avait demandé de supprimer un message qui, selon lui, violait ses règles contre la publication d’informations privées.

“Pour le moment, à moins que j’accepte de supprimer ce tweet à la demande du milliardaire, je ne serai pas autorisé à tweeter sur la plateforme”, a déclaré O’Sullivan à CNN.

La dernière controverse a commencé mercredi lorsque Musk a suspendu @elonjet, un compte qui suivait les vols de son avion privé.

Musk a déclaré que le déménagement était nécessaire après qu’une voiture à Los Angeles transportant l’un de ses enfants ait été suivie par “un harceleur fou”; il semblait blâmer le suivi du jet pour l’incident.

Certains des journalistes suspendus avaient rendu compte de l’affaire, y compris des tweets liés au compte @elonjet suspendu, ce qui, selon Musk, revenait à offrir des “coordonnées d’assassinat” contre lui et sa famille.

Dans un chat hébergé en direct sur Twitter, Musk n’a fourni aucune preuve de son affirmation, mais a déclaré aux journalistes suspendus que sur Twitter “tout le monde va être traité de la même façon… ils ne sont pas spéciaux parce que vous êtes journaliste”.

Pressé davantage sur ses allégations, Musk a mis fin à la conversation. Twitter Spaces, la fonctionnalité où le chat a eu lieu, a ensuite été suspendu. Le service audio en direct a été rétabli vendredi, Musk affirmant que la plate-forme avait corrigé un bogue.

Samedi, le compte de suivi des avions de Musk restait suspendu.

Les désactivations de Musk ont ​​suscité de vives critiques de la part des médias, de l’UE et des Nations Unies.

Le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, a salué la décision de Musk de rétablir les comptes, “mais de sérieuses inquiétudes demeurent”, a-t-il posté sur Twitter.

Il a également exhorté Musk à “s’engager à prendre des décisions basées sur des politiques accessibles au public qui respectent les droits, y compris la liberté d’expression. Rien de moins”.

Plus tôt, le porte-parole du chef de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié les suspensions de “précédent dangereux à un moment où les journalistes du monde entier sont confrontés à la censure, aux menaces physiques et même pire”.

L’UE avait averti que Twitter pourrait faire face à des amendes en vertu des lois européennes.

“Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes”, a tweeté la commissaire européenne Vera Jourova après cette décision.

– Controverses –

Twitter est passé d’une controverse à l’autre depuis que Musk a pris le contrôle de l’entreprise en octobre.

Le discours du milliardaire sur la liberté d’expression, associé à l’instabilité qui entoure l’entreprise, a effrayé les principaux annonceurs et attiré l’attention des régulateurs.

Musk a rétabli le compte de l’ancien président américain Donald Trump et s’en est pris au principal conseiller américain sortant sur Covid-19, Anthony Fauci, cible fréquente du vitriol dans les médias de droite.

CNN a rapporté que l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter avait fui son domicile après des attaques sans fondement contre la modération du contenu de Twitter, approuvées par Musk.

Pendant ce temps, une purge initiée par Musk sur Twitter a laissé plus de la moitié de ses 7 500 employés au chômage.