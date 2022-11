Musk répond aux inquiétudes de LeBron James sur Twitter

Un rapport a affirmé que l’utilisation d’une insulte raciale avait monté en flèche sur Twitter depuis que Musk avait pris le relais

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a répondu aux inquiétudes de l’icône de la NBA, LeBron James, concernant la montée signalée du “N-word” sur la plate-forme de médias sociaux.

Musk, qui aurait une valeur d’environ 220 milliards de dollars, a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars le 27 octobre. Peu de temps après, l’utilisation du « mot N » utilisé pour insulter les Afro-Américains et les Noirs a grimpé en flèche de 500 %, un rapport partagé par Le Washington Post a affirmé.

La star des LA Lakers, James, a déclaré que le développement était “AF effrayant [as f**k].”

“Je ne connais pas Elon Musk et, [to be honest]je me fiche de savoir à qui appartient Twitter », James a tweeté.

“Mais je dirai que si cela est vrai, j’espère que lui et son peuple prendront cela très au sérieux parce que c’est effrayant AF [as f**ck]. Tant de personnes inaptes disent que le discours de haine est la liberté d’expression.

Bien que Musk n’ait pas répondu à James avec ses propres mots, il partagé une publication du responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth.

“Au cours des dernières 48 heures, nous avons vu un petit nombre de comptes publier une tonne de Tweets contenant des insultes et d’autres termes désobligeants”, Roth a tweeté ce week-end.

“Pour vous donner une idée de l’échelle : plus de 50 000 tweets utilisant à plusieurs reprises une insulte particulière provenaient de seulement 300 comptes.”

« Presque tous ces comptes sont inauthentiques. Nous avons pris des mesures pour interdire les utilisateurs impliqués dans cette campagne de pêche à la traîne – et nous allons continuer à travailler pour y remédier dans les jours à venir afin de rendre Twitter sûr et accueillant pour tous », Roth a ajouté.

Musk a confirmé vendredi que Twitter n’avait pas encore modifié ses politiques de modération et a révélé qu’il formerait un panel pour gérer les grandes décisions, par exemple si les comptes interdits de personnalités telles que l’ancien président américain Donald Trump devraient revenir sur la plate-forme et modérer contenu.

“Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers”, Musc a écrit.

“Aucune décision majeure de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant la réunion de ce conseil.”