Musk répond aux allégations de « trahison » en Ukraine

Le milliardaire a rejeté les critiques concernant son refus d’aider Kiev à attaquer la flotte navale russe en Crimée.

Le milliardaire américain de la technologie Elon Musk a répondu aux critiques concernant son refus de permettre une attaque de drones ukrainiens contre les forces navales russes en Crimée en soulignant qu’il n’est citoyen que des États-Unis et qu’il n’est pas obligé de se battre pour Kiev.

« Je suis citoyen américain et je n’ai que ce passeport », Musk a dit lundi dans un article sur sa plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter). « Peu importe ce qui arrive, je me battrai et je mourrai en Amérique. » Il a ajouté que, compte tenu du fait que le Congrès américain n’a pas déclaré la guerre à la Russie, « S’il y a quelqu’un qui est traître, ce sont ceux qui m’appellent ainsi. S’il vous plaît, dites-le-leur très clairement.

Le problème est la décision prise l’année dernière par Musk d’empêcher que son réseau satellite Starlink soit utilisé pour guider des drones navals ukrainiens en vue d’une attaque contre la flotte russe de la mer Noire sur la côte de Crimée. Lorsque la nouvelle du refus de Musk a été révélée la semaine dernière, les médias américains ont suggéré qu’il avait été un traître, et le conseiller présidentiel ukrainien Mikhaïl Podoliak l’a accusé de « commettre le mal et encourager le mal ».

Je suis citoyen des États-Unis et je n’ai que ce passeport. Quoi qu’il arrive, je me battrai et mourrai en Amérique. Le Congrès américain n’a pas déclaré la guerre à la Russie. Si quelqu’un est traître, ce sont ceux qui m’appellent ainsi. S’il vous plaît, dites-le-leur très clairement. – Elon Musk (@elonmusk) 11 septembre 2023

Le PDG de Tesla et fondateur de SpaceX a donné à l’Ukraine l’utilisation gratuite de plus de 20 000 terminaux Starlink après que la Russie a lancé son offensive militaire contre Kiev en février 2022. Son objectif était d’empêcher les Ukrainiens de perdre leur accès à Internet et leurs capacités de communication au milieu du conflit.

Cependant, Musk s’est dit préoccupé par le fait que son réseau soit utilisé à des fins offensives et puisse jouer un rôle dans le déclenchement d’un conflit plus large. Il a donc refusé les demandes de Kiev d’étendre la couverture Starlink du pays jusqu’à Sébastopol. « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

EN SAVOIR PLUS: Musk a « commis le mal » – haut conseiller de Zelensky

L’animateur de CNN, Jake Tapper, a affirmé dimanche que Musk avait « effectivement saboté » un allié américain, et il a demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken si le « milliardaire capricieux » devrait donc faire face « répercussions ». Blinken a refusé de condamner Musk et a souligné que Starlink avait été un outil vital pour la défense de l’Ukraine.