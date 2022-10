Musk renouvelle ses efforts pour acheter Twitter

L’entrepreneur milliardaire a suggéré de manière cryptique qu’il créerait une «application tout» en utilisant Twitter comme guide

Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a relancé son offre de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, des mois après que les négociations précédentes se sont détériorées et ont incité le géant des médias sociaux à poursuivre en justice dans le but de forcer l’achat massif.

Musk a réitéré sa proposition dans une lettre à Twitter mardi – déposant également un document auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) déclarant son intention d’acheter la société – suggérant qu’ils s’en tiennent à un accord initial conclu en avril dernier pour 54,20 $ par action.

Alors que Twitter a répondu plus tard qu’il espérait toujours terminer la transaction selon ses conditions initiales, il n’a pas précisé s’il abandonnerait son procès contre Musk, qui a été lancé en juillet après que le milliardaire a déclaré qu’il abandonnait son projet d’acheter l’entreprise au milieu d’un différend. sur le nombre de comptes de bots et de spams actifs sur le site. L’action en justice vise à contraindre Musk à conclure l’accord, l’accusant d’agir en “mauvaise foi” pendant les négociations et faire un “spectacle public” hors vente.

Selon un message interne obtenu par CNN, l’avocat général de Twitter, Sean Edgett, a déclaré aux employés que l’entreprise respecterait l’accord à 54,20 $ par action.

“Je continuerai à vous tenir au courant des mises à jour importantes, mais en attendant, merci de votre patience pendant que nous travaillons sur le plan juridique”, il a dit aux membres du personnel.

La nouvelle de l’achat prévu a rapidement fait grimper le cours de l’action de Twitter, lui donnant un bond de 20 % à la fermeture des marchés mardi.

Musk a fait des vagues après avoir annoncé qu’il était devenu le principal actionnaire de Twitter en avril, mais ses efforts pour acheter la plate-forme sont restés incertains au cours des mois qui ont suivi, l’entrepreneur acceptant puis refusant une offre de siéger au conseil d’administration de l’entreprise avant la controverse sur les robots.

Dans un tweet après que ses plans renouvelés ont été rendus publics, Musk a déclaré que l’achat de Twitter serait simplement “un accélérateur pour créer X”, qu’il a décrit comme “l’application tout” du futur. Fidèle à son style de publication typique de troll et parfois mystérieux, le PDG de la technologie n’a fourni aucun détail sur le concept, laissant les observateurs spéculer sur ce qu’il pourrait avoir en tête.