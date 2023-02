Musk remporte un procès pour le tweet de « financement sécurisé » de Tesla

Lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté en 2018 que le financement était en place pour privatiser l’entreprise, les cours des actions ont d’abord grimpé en flèche, puis ont chuté après l’échec de la proposition. Les investisseurs l’ont traduit en justice en janvier, mais après un procès civil d’une semaine, le jury a conclu vendredi que Musk n’était pas responsable des pertes liées aux actions.

L’affaire se résumait à distinguer ce que Musk avait voulu dire exactement. Dans le premier tweet référencé dans le procès, Musk avait mentionné qu’il envisageait de privatiser Tesla et avait déclaré: “Financement assuré”. Dans un deuxième tweet il a dit, “Soutien des investisseurs confirmé” mais a ajouté que la proposition dépendrait d’un vote des actionnaires.

Après l’échec de la privatisation, les investisseurs ont poursuivi Musk pour pertes financières. Au cours du procès, les avocats de la société et de son PDG ont fait valoir que même si le tweet de financement n’était pas exact, il ne constituait pas nécessairement une fraudeselon le Washington Post.

Le jugement vient après Musk et Tesla se sont installés un 2018 procès par la Securities and Exchange Commission, payant 40 millions de dollars et acceptant plus de gouvernance en raison du tweet “financement sécurisé”. C’est l’un des nombreux cas où un tweet a mis Musk, qui possède maintenant Twitter, dans l’eau chaude.

Dans la poursuite des investisseurs résolue vendredi, le juge président Edward M. Chen avait précédemment jugé que le tweet de Musk sur le financement garanti n’était pas exact. Mais c’était au jury de décider si la réponse du marché était la faute de Musk et si lui et le conseil d’administration de Tesla devaient être responsables. Après deux heures de délibération, le jury a décidé qu’il n’était pas responsable de l’agitation causée par les tweets.

Les plaignants auraient fait valoir que Musk devrait être soumis aux mêmes règles de responsabilité financière que tout le monde.

Lors des plaidoiries finales, a rapporté le Post, l’avocat de Musk, Andrew Spiro, a déclaré: “Ce n’est pas parce que c’est un mauvais tweet que c’est une fraude.”