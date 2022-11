Musk refuse de “corriger” le hashtag de Jimmy Fallon

L’animateur de télévision américain a demandé au nouveau propriétaire de Twitter de supprimer un hashtag laissant entendre qu’il était décédé

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a refusé une demande du comique américain Jimmy Fallon d’arrêter la diffusion d’un hashtag suggérant qu’il était mort. Depuis l’achat de Twitter et le licenciement de nombreux membres du personnel de modération de contenu de la plate-forme, Musk a pataugé dans plusieurs conflits avec des utilisateurs de célébrités de haut niveau.

Le hashtag “#RIPJimmyFallon” a commencé à circuler sur Twitter mardi, des farceurs publiant parfois le message à côté d’images de célébrités non apparentées.

Parti mais pas oublié. Reste tranquille roi 🕊🥀

19 septembre 1974-15 novembre 2022 #RIPJimmyFallon pic.twitter.com/3HG2HkNSV8 — Eclipse Shade🍥 (@EclipseShade69) 16 novembre 2022

Dans un tweet mardi soir, Fallon lui-même a demandé à Musk de “répare ça,” faisant référence au hashtag. « Réparer quoi ? » Musk a répondu mercredi matin.

vaut tous les 44 milliards de dollars pic.twitter.com/rcdRDpBp4H – Citizen Free Press (@CitizenFreePres) 16 novembre 2022

Alors que les partisans de Musk se moquaient de Fallon, l’animateur de télévision aux heures de grande écoute a supprimé son tweet.

Lorsque Musk a annoncé pour la première fois son intention d’acheter Twitter plus tôt cette année, il a déclaré qu’il était motivé par le désir de dénouer certaines des politiques de censure les plus restrictives adoptées par la plateforme ces dernières années. Après avoir finalisé l’achat de 44 milliards de dollars le mois dernier, le PDG de SpaceX et de Tesla a procédé à des licenciements massifs de personnel de modération de contenu et de marketing.

Musk a également licencié publiquement un certain nombre d’employés qui l’ont critiqué sur sa propre plate-forme et s’est engagé dans des disputes avec des célébrités et des fonctionnaires. Lorsque la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a critiqué son plan d’abonnement de 8 $ par mois plus tôt ce mois-ci, Musk a répondu “Vos commentaires sont appréciés, payez maintenant 8 $.”

Mentir ou publier des hashtags trompeurs ne constitue pas une violation des conditions d’utilisation de Twitter, et les farceurs et les trolls utilisent régulièrement le site pour répandre de fausses rumeurs. Un exemple notable est le blâme de plusieurs fusillades de masse aux États-Unis sur le comédien Internet Sam Hyde. Plus tôt cette année, des messages affirmant que Hyde était un as de la chasse ukrainienne fictive dupé assis le membre du Congrès américain Adam Kinzinger.