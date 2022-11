Musk recrute plus de 50 employés de Tesla, 2 employés de Boring Company et 1 de Neuralink sur Twitter, selon un rapport

Elon Musk a autorisé le personnel de Tesla, Boring Company et Neuralink à travailler sur Twitter, selon CNBC.

Certains administrateurs de Tesla ont également été enrôlés pour travailler chez Twitter, a rapporté CNBC, citant des documents.

Musk a déjà apporté des changements importants à la main-d’œuvre de Twitter depuis sa prise de contrôle.

Elon Musk a amené des employés de trois de ses autres sociétés, dont Tesla, sur Twitter, selon un CNBC rapport lundi.

Plus de 50 employés de Tesla ont été autorisés à travailler chez Twitter, selon des documents internes consultés par CNBC. La majorité de ces travailleurs étaient des ingénieurs en logiciel de l’équipe Autopilot de Tesla, travaillant sur le système avancé d’assistance à la conduite de l’entreprise, selon les documents.

En particulier, les documents indiquaient que Musk avait attiré une poignée de directeurs principaux de Tesla vers Twitter, y compris le directeur de l’ingénierie du pilote automatique et de TeslaBot Milan Kovac, le directeur du développement logiciel Ashok Elluswamy et le chef de l’ingénierie, des produits et de la conception Maha Virudhagiri, a rapporté CNBC.

Tesla, Kovac, Elluswamy et Virudhagiri n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

En plus des travailleurs de Tesla, l’homme le plus riche du monde a également recruté deux membres du personnel de son entreprise de tunnelage, The Boring Company, et un employé de son entreprise de puces cérébrales, Neuralink, a rapporté CNBC, citant les documents. Aucune des deux sociétés n’a immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

CNBC a écrit dans son rapport que les documents indiquaient que certains bailleurs de fonds, conseillers et connaissances de Musk étaient également autorisés à travailler chez Twitter, notamment l’ancien directeur de l’exploitation de PayPal David Sacks et l’investisseur providentiel Jason Calacanis.

Andrew Musk et James Musk, qui partagent le nom de famille du milliardaire et travaillaient respectivement pour Neuralink et la société de logiciels Palantir, ont également été impliqués dans les plans, selon le rapport de CNBC citant les documents.

Certains employés de Twitter ont déclaré à CNBC au cours du week-end que Musk souhaitait que le personnel se renseigne rapidement sur le code source, ainsi que sur la modération du contenu et les règles de confidentialité des données en vue de la refonte de Twitter.

Le rapport de CNBC fait suite au licenciement de certains hauts dirigeants de Twitter, ainsi que du PDG Parag Agrawal, quelques heures après que Musk a repris le site. Le milliardaire alors a supprimé le conseil d’administration de Twitter et en devient l’unique administrateur.

Des rapports ont circulé qu’environ 25 % des effectifs de l’entreprise pourraient être licenciés, même si le FT a rapporté que les plans ne se concentreraient pas sur le licenciement d’un certain pourcentage de travailleurs. Il a cité des personnes proches du dossier.