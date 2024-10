Musk, qui investit plus de 70 millions de dollars pour aider Trump, soulève des questions juridiques avec des cadeaux d’un million de dollars

Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, fait partie de ceux qui demandent une enquête sur le milliardaire Elon Musk, pour sa promesse lors d’un rassemblement pro-Trump le week-end de donner 1 million de dollars américains chaque jour jusqu’au jour des élections aux États-Unis.

Musk a remis samedi un chèque d’un million de dollars à un participant au rassemblement à Harrisburg, en Pennsylvanie, organisé par America PAC, un groupe d’action politique créé par le PDG de Tesla pour soutenir le républicain Donald Trump lors de l’élection présidentielle du 5 novembre. .

Shapiro a dit sur NBC Rencontrez la presse que le projet de Musk visant à donner de l’argent aux électeurs inscrits en Pennsylvanie est « profondément préoccupant » et est « quelque chose que les forces de l’ordre pourraient examiner ».

Cet argent est le dernier exemple de Musk utilisant son extraordinaire richesse pour influencer la course présidentielle très disputée entre Trump et sa rivale démocrate, la vice-présidente américaine Kamala Harris. La Pennsylvanie est un État incontournable, tant pour Trump que pour Harris.

L’America PAC de Musk joue un rôle majeur en aidant à mobiliser et à enregistrer les électeurs dans les États du champ de bataille qui pourraient décider des élections, mais certains signes montrent qu’il a du mal à atteindre ses objectifs, a été le premier à rapporter vendredi Reuters.

L’heureux destinataire du chèque de samedi était un homme nommé John Dreher, a indiqué le personnel de l’événement.

« Au fait, John n’en avait aucune idée. Donc de toute façon, de rien », a déclaré Musk en remettant le chèque à Dreher.

Kristine a reçu aujourd’hui un million de dollars pour avoir signé notre pétition en faveur de la Constitution.

Chaque jour jusqu’au jour du scrutin, un électeur inscrit dans un État swing qui signe la pétition sera sélectionné pour gagner 1 million de dollars en tant que porte-parole d’America PAC.

Dimanche, Musk a remis un deuxième chèque d’un million de dollars américains à une femme lors d’un événement à Pittsburgh, selon un article d’America PAC sur X.

Musk, classé par Forbes comme la personne la plus riche du monde, a jusqu’à présent fourni au moins 75 millions de dollars américains à l’America PAC, selon des informations fédérales, faisant du groupe un élément crucial dans la tentative de Trump de reconquérir la Maison Blanche.

La campagne Harris n’a pas officiellement commenté les cadeaux, bien que dans un e-mail de collecte de fonds pour encourager les partisans à faire un don tôt lundi, il a déclaré : «[Trump’s] Mon pote Elon Musk dépense d’énormes sommes d’argent dans ses propres publicités pour marteler le vice-président. »

Seuls les électeurs des États swing sont éligibles

Musk, né en Afrique du Sud et pendant un certain temps résident canadien pendant ses études universitaires, promet de donner 1 million de dollars américains chaque jour à quelqu’un qui signera sa pétition en ligne, qui dit : « Les premier et deuxième amendements garantissent la liberté d’expression et le droit de porter les armes. En signant ci-dessous, je m’engage à soutenir les premier et deuxième amendements.

Pour être éligibles au million de dollars américains, les signataires de la pétition doivent être des électeurs inscrits et vivre dans l’un des sept États swing : Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin, selon le site Internet America PAC.

REGARDER l Les chemins vers la victoire pour les deux candidats dans les swing states : Pourquoi 0,008 % de la population américaine pourrait déterminer les élections | À propos de ça Les électeurs de sept États charnières détermineront le résultat de l’élection présidentielle américaine de novembre. Andrew Chang détaille chacun des États en jeu pour Kamala Harris et Donald Trump et leurs parcours vers 270 votes au collège électoral.

La pétition offre également 100 $ US à chaque électeur inscrit de Pennsylvanie qui signe et 100 $ US pour avoir recommandé à un électeur inscrit de Pennsylvanie de signer.

La légalité de ces cadeaux sera certainement examinée dans les prochains jours.

C’est un crime fédéral de payer des gens dans l’intention de les inciter ou de les récompenser à voter ou à s’inscrire, un délit passible d’une peine de prison. L’interdiction couvre non seulement les dépenses monétaires, mais également tout ce qui a une valeur monétaire comme l’alcool ou les chances de loterie, indique un manuel sur les crimes électoraux du ministère de la Justice.

L’événement d’Harrisburg était le troisième en autant de jours en Pennsylvanie, où Musk décrit les élections de novembre en termes crus et encourage ses partisans à voter tôt pour le ticket Trump avec le candidat à la vice-présidence, le sénateur JD Vance de l’Ohio. Les participants à l’événement de samedi ont dû signer la pétition, ce qui permet à America PAC de recueillir les coordonnées d’un plus grand nombre d’électeurs potentiels qu’elle peut travailler pour se rendre aux urnes pour Trump.

Vance a suggéré la semaine dernière que les « grandes entreprises technologiques » avaient contribué à influencer les élections de 2020 lorsqu’un article du New York Post critiquant Joe Biden avait été temporairement interdit d’apparaître sur Facebook et Twitter, rebaptisés X par Musk. Vance n’a pas commenté négativement les efforts partisans du propriétaire de X ce cycle.

REGARDER l Les sondages portent souvent sur de grandes questions, pas seulement sur les courses de chevaux : Le journaliste canadien du Times : Sondages présidentiels américains 2024 : sont-ils exacts ? La journaliste du New York Times, Kaleigh Rogers, explique le fonctionnement des sondages politiques et se demande si nous pouvons faire confiance aux élections présidentielles américaines de 2024.



Après avoir nié être républicain, Musk soutient de plus en plus les causes du parti et est devenu cette année un fervent partisan de Trump.

Trump a à son tour déclaré que s’il était élu, il nommerait Musk à la tête d’une commission gouvernementale sur l’efficacité, ce qui serait apparemment en proie à des conflits apparents étant donné que les entreprises de Musk, qui comprennent également SpaceX, Tesla et Starlink, sont soit soumises à la réglementation, soit ont des contrats avec le gouvernement. entités.

Trump, qui faisait campagne dimanche en Pennsylvanie, a été interrogé sur le cadeau d’Elon Musk et a déclaré: « Je n’ai pas suivi cela ».