Musk, qui a déclaré que Twitter devait être politiquement neutre, approuve les républicains à mi-mandat

Quelques jours seulement après avoir pris le contrôle du puissant géant des médias sociaux Twitter Inc, le milliardaire Elon Musk a recommandé lundi aux électeurs de choisir des candidats républicains au Congrès lors des élections américaines de mi-mandat de mardi.

Musk, qui est également PDG de Tesla, a été critiqué par certains groupes pour sa position absolutiste sur la liberté d’expression. Ils s’attendent à ce que sa position augmente le volume de désinformation et de discours de haine sur la plateforme.

Son tweet de lundi représentait la première fois que le chef d’une grande plate-forme de médias sociaux approuvait explicitement un parti politique américain.

Musk a adressé son message Twitter à ce qu’il a appelé des “électeurs indépendants d’esprit”, en écrivant : “Le partage du pouvoir freine les pires excès des deux partis, c’est pourquoi je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate”.

Les démocrates du président Joe Biden sont confrontés à une bataille acharnée pour conserver le contrôle du Congrès lors du vote de mardi.

Les prévisionnistes électoraux et les sondages non partisans suggèrent que les républicains ont de très fortes chances de remporter la majorité à la Chambre des représentants, le contrôle du Sénat étant susceptible d’être plus étroitement combattu.

“Les démocrates ou les républicains purs et durs ne votent jamais pour l’autre côté, donc les électeurs indépendants sont ceux qui décident réellement qui est en charge !”, a ajouté Musk sur Twitter, qu’il a acheté à la fin du mois dernier.

En avril, Musk a déclaré que “pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre, ce qui signifie effectivement bouleverser l’extrême droite et l’extrême gauche de la même manière”.

Pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre, ce qui signifie effectivement bouleverser l’extrême droite et l’extrême gauche de manière égale —@Elon Musk

Commentaire politique

Contrairement au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et à l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, Musk commente fréquemment la politique américaine. Cette année, il a répondu à un utilisateur de Twitter qu’il penchait pour soutenir le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, à la présidence en 2024 et que l’ancien président Donald Trump était trop vieux pour être à nouveau président.

Musk a précédemment déclaré qu’il voterait pour les républicains, mais dit qu’il soutient les modérés des deux côtés de l’allée. Cependant, il a fréquemment exprimé son accord avec plusieurs messages de l’activiste d’extrême droite Tom Fitton, qui, selon le comité de la Chambre examinant les événements entourant l’attaque du 6 janvier, a informé les assistants de la Maison Blanche que Trump devait déclarer la victoire le soir des élections 2020 avant que tous les votes ne soient comptés.

De plus, à la suite de l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à la résidence du couple à San Francisco, Musk a tweeté un lien vers une théorie du complot sur l’incident, le supprimant quelques heures plus tard.

Musk, qui est né en Afrique du Sud et a passé du temps à grandir au Canada, est devenu citoyen américain en 2002.