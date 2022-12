Musk promet une réforme de “l’interdiction de l’ombre”

La plate-forme de médias sociaux indiquera bientôt aux utilisateurs leur “véritable statut de compte”

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré que les utilisateurs du site pourront éventuellement voir leur « shadowban » statut, après que des journalistes ont publié des documents internes à l’entreprise montrant que l’entreprise s’était engagée dans cette pratique malgré des années de démentis sous sa direction précédente.

Dans la foulée du deuxième volet des “Twitter Files” – qui a révélé que la plate-forme s’était auparavant engagée dans des efforts concertés pour réduire le “visibilité” de certains utilisateurs et limiter leur portée – Musk s’est engagé à créer de nouveaux outils offrant plus de transparence dans leur compte.

“Twitter travaille sur une mise à jour logicielle qui affichera le véritable statut de votre compte, afin que vous sachiez clairement si vous avez été banni, la raison pour laquelle et comment faire appel”, a-t-il déclaré jeudi.

Publiés au fur et à mesure par les journalistes Matt Taibbi, Bari Weiss et d’autres, les documents Twitter ont révélé un certain nombre de révélations explosives sur le géant de la technologie à la suite de l’accord de rachat de plusieurs milliards de Musk conclu en octobre.

Twitter travaille sur une mise à jour logicielle qui affichera le véritable statut de votre compte, afin que vous sachiez clairement si vous avez été banni, la raison pour laquelle et comment faire appel – Elon Musk (@elonmusk) 9 décembre 2022

Alors que la haute direction de Twitter sous l’ancien PDG Jack Dorsey a nié avec véhémence que le site s’était engagé dans des ” shadowbans ” pour cacher certains messages, le dernier lot de fichiers semble montrer le contraire. Les modérateurs disposaient auparavant d’une série d’outils pour mettre sur liste noire le contenu qui ne violait pas explicitement les politiques de Twitter, y compris des options pour empêcher les messages d’apparaître dans les recherches, la section “tendance” et un aperçu général “Ne pas amplifier” caractéristique.

Les documents indiquent également que les utilisateurs ont été ciblés par des shadowbans en fonction de leurs affiliations politiques, notant plusieurs exemples de comptes conservateurs de haut niveau dont les messages ont été cachés à un public plus large.

La première série de fichiers, partagés par Taibbi la semaine dernière en coordination avec Musk lui-même, a révélé des détails sur la décision de Twitter en 2020 de supprimer la portée d’un article du New York Post sur le fils du candidat à la présidence Joe Biden, Hunter, et ses relations commerciales avec l’étranger. . L’appel à interdire l’histoire – y compris dans les messages directs des utilisateurs – a été lancé à l’insu de Dorsey, qui aurait été tenu à l’écart de nombreuses décisions importantes.

Taibbi a également publié des informations montrant que les restes de l’équipe de Dorsey ont tenté d’entraver l’enquête sur Twitter, le principal avocat de la société, Jim Baker, ayant été licencié par Musk plus tôt cette semaine après avoir été reconnu coupable d’avoir retardé le processus de publication sans autorisation. Baker a précédemment occupé le poste d’avocat général du FBI sous les présidents Barack Obama et Donald Trump, et a été fortement impliqué dans les allégations selon lesquelles Trump serait “de connivence” avec la Russie pour remporter la course présidentielle de 2020.