Musk promet des récompenses quotidiennes d’un million de dollars aux signataires de la pétition pro-Trump — RT World News

Le PDG de Tesla a effectué le premier versement lors de son rassemblement en Pennsylvanie tout en exhortant les gens à voter pour le candidat républicain à la présidentielle américaine.

Le milliardaire technologique Elon Musk a annoncé qu’il accorderait 1 million de dollars chaque jour à un résident d’un État swing qui signerait sa pétition en ligne en faveur de la Constitution américaine jusqu’à l’élection présidentielle américaine du 5 novembre.

Musk a lancé la pétition et une offre de référence début octobre, après avoir initialement promis un paiement de 47 $ à tous ceux qui obtiendraient qu’un électeur inscrit d’un État swing la signe. La pétition pour la défense de la liberté d’expression et du droit aux armes à feu vise à attirer des électeurs potentiels pour le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

Le PDG de Tesla et propriétaire de X (anciennement Twitter) a lancé samedi sa campagne de cadeaux en remettant le premier chèque d’un million de dollars à un participant à son rassemblement à Harrisburg, en Pennsylvanie, tout en exhortant les gens à voter pour l’ex-américain. président.

«Au fait, John n’en avait aucune idée. Quoi qu’il en soit, vous êtes les bienvenus. » a déclaré Musk en remettant le chèque à un homme nommé John Dreher.

À un peu plus de deux semaines des élections, les derniers sondages suggèrent que la candidate démocrate Kamala Harris devance Trump dans trois États du champ de bataille : la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

L’un des deux principaux partis politiques américains, les Républicains et les Démocrates, domine la plupart des États du pays. Cependant, les électeurs sont répartis de manière plus égale dans les États « pivots » ou « champs de bataille », ce qui les rend essentiels à la victoire.

Chaque jour, jusqu’au 5 novembre, @Amérique PAC offrira 1 million de dollars à quelqu’un dans les États swing qui a signé notre pétition pour soutenir la liberté d’expression et le droit de porter les armes ! Nous voulons nous assurer que tout le monde dans les États swing en entende parler et je pense que cela garantira qu’ils le feront. – Elon Musk (@elonmusk) 20 octobre 2024

Au niveau national, l’actuel vice-président devance l’ancien chef de l’État de deux points parmi les électeurs probables, selon un sondage réalisé par le New York Times.

Musk, qui s’était auparavant positionné comme politiquement neutre, a publiquement soutenu le candidat républicain peu après l’échec de la tentative d’assassinat de Trump le 13 juillet. L’ancien président a promis de créer un nouveau poste gouvernemental appelé « secrétaire à la réduction des coûts », spécialement conçu pour lui. Musk s’il gagne.

Plus tôt ce mois-ci, Musk, dont la valeur nette actuelle s’élève à plus de 247 milliards de dollars sur la liste Forbes, a déclaré qu’il avait fait don de 75 millions de dollars à l’America Political Action Committee, ou America PAC, qu’il avait lui-même fondé en juillet. L’objectif principal du groupe est de recruter des solliciteurs et de diffuser des publicités numériques pour inciter les partisans de Trump à voter.