Musk promet d’aider les travailleurs annulés à poursuivre leurs employeurs

Le milliardaire américain s’est engagé à payer les frais juridiques de chaque employé « injustement traité » pour ses tweets et ses likes

Le propriétaire milliardaire de X, anciennement connu sur Twitter, a offert une aide juridique aux utilisateurs injustement licenciés, annulés ou autrement maltraités par leurs employeurs pour les messages qu’ils avaient partagés ou aimés sur ses réseaux sociaux.

« Si vous avez été traité injustement par votre employeur en raison de la publication ou de l’appréciation de quelque chose sur cette plate-forme, nous financerons votre facture juridique », Elon Musk a tweeté samedi soir. « Sans limites. Veuillez nous le faire savoir.

Musk, qui s’est présenté comme un autoproclamé « absolutiste de la liberté d’expression », a été contraint de tenir sa promesse d’acquérir la société pour environ 44 milliards de dollars en octobre dernier.

Depuis lors, il a licencié environ les trois quarts du personnel de Twitter et introduit un modèle d’abonnement payant controversé dans le but de rentabiliser l’entreprise. Il a également annulé de nombreuses politiques de discours restrictives de la plate-forme et publié une multitude de documents détaillant sa collaboration sous la direction précédente avec le gouvernement américain et les ONG pro-censure pour étouffer le contenu anti-establishment.

En savoir plus Twitter poursuit l’avocat de la censure

Le milliardaire, cependant, a du mal à convaincre les utilisateurs de Twitter de la sincérité de son absolutisme de la liberté d’expression depuis l’embauche de NBCUniversal Ad Maven et membre du Forum économique mondial Linda Yaccarino en tant que nouveau PDG de la plateforme en juin. Cela survient malgré le fait qu’il ait balayé gratuitement le croque-mitaine libéral et collègue milliardaire George Soros et qu’il ait accueilli le candidat républicain à la présidentielle et croisé anti-réveil Ron DeSantis d’entrée dans la course de 2024.

Récemment rebaptisé X, Twitter a répondu à 80 % de toutes les demandes de retrait du gouvernement au cours des six premiers mois depuis que Musk a pris ses fonctions de PDG, une augmentation significative par rapport au taux de 50 % qui caractérisait l’ère pré-Musk.