Musk prévoit un conseil de modération du contenu Twitter alors que des questions sur le retour de Trump se profilent

Dans cette illustration photo, l’image d’Elon Musk est affichée sur un écran d’ordinateur et le logo de twitter sur un téléphone portable à Ankara, Turkiye le 06 octobre 2022.

Après avoir conclu une transaction de 44 milliards de dollars pour privatiser Twitter, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk – désormais PDG de facto de Twitter – a annoncé qu’il prévoyait de former un “conseil de modération de contenu” au sein de la société de réseautage social. Il dit qu’il ne prendra aucune “décision majeure sur le contenu” ni ne rétablira aucun compte précédemment interdit avant la réunion du conseil.

En mai 2022, après que Musk eut accepté d’acheter Twitter à 54,20 $ par action, il a déclaré qu’il annulerait l’interdiction à vie de Twitter de l’ancien président Donald Trump si l’acquisition se concrétisait.

À l’époque, Musk avait déclaré : “J’annulerais l’interdiction permanente… Je ne possède pas encore Twitter. Ce n’est donc pas une chose qui arrivera à coup sûr, car et si je ne possédais pas Twitter ?”

Musk n’a pas encore fourni de détails sur le fonctionnement de son conseil de modération de contenu, qui y sera invité et si Twitter sera plus ou moins indépendant ou puissant que le conseil de surveillance de Facebook.

Rival de Twitter Facebook a été vertement critiqué pour avoir utilisé une approche de conseil pour prendre des décisions de modération de contenu.

L’une des premières grandes décisions de Musk après la conclusion de l’accord a été de licencier le PDG de Twitter Parag Agrawal et d’autres dirigeants, dont son ancien responsable de la sécurité, Vijaya Gadde, qui a été impliqué dans la décision de suspendre Trump et d’interdire la publicité politique sur Twitter.

Twitter a banni Trump de la plateforme en janvier 2021 à la suite de l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain qui s’est produite juste au moment où une session conjointe du Congrès s’est réunie pour certifier l’élection du président Joe Biden. L’émeute avait pour but de perturber le dépouillement des votes électoraux.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, Trump a reçu une assignation à comparaître plus tôt ce mois-ci par le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier.

Le comité, qui a voté à l’unanimité sur cette décision, exige le témoignage de Trump sous serment le mois prochain et des documents pertinents pour leur enquête sur l’attaque, ce qui, selon le panel, est intervenu après des semaines où il a nié avoir perdu les élections de 2020 au profit du président Joe Biden.

Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Et la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., Dans une lettre à Trump, ont cité ce qu’ils ont appelé son rôle central dans un effort délibéré pour inverser sa perte lors de l’élection présidentielle de 2020 et pour rester au pouvoir.

Comme NBC News a déjà rapportéune employée de Twitter nommée Anika Navaroli a témoigné devant le comité du 6 janvier suggérant que le réseau social n’avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir à temps pour empêcher la violence ce jour-là.

Il était clair que les personnes utilisant Twitter complotaient la violence, selon son témoignage, et Twitter a détecté une augmentation des tags violents comme “Execute Mike Pence” vers le 6 janvier, par exemple. Trump avait “attisé les flammes” des appels persistants des utilisateurs violents pour pendre Mike Pence, a-t-elle témoigné.

CNBC n’a pas pu déterminer immédiatement si Navaroli est toujours employé chez Twitter.

Au début de la présidence Trump, Musk a siégé à un conseil consultatif économique de la Maison Blanche et à un conseil d’initiative pour l’emploi dans le secteur manufacturier. Mais il a démissionné des deux en 2017, après que Trump a retiré les États-Unis des accords de Paris sur le climat.

Malgré cela, Trump a fait l’éloge de Musk avec effusion en 2020, le qualifiant de “l’un de nos grands génies” lors d’une interview avec le co-animateur de “Squawk Box” Joe Kernen au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Trump a de nouveau félicité Musk vendredi pour avoir privé Twitter. L’ancien président avait précédemment déclaré qu’il ne reviendrait pas sur la plateforme, mais cela pourrait changer maintenant que la société est dirigée par Musk.

En mai, Musk a tweeté : “Dans le passé, j’ai voté démocrate, parce qu’ils étaient (principalement) le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je ne peux plus les soutenir et je voterai républicain.”