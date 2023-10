Musk prédit une « guerre civile » en Europe — RT World News

Le milliardaire semble avoir souscrit à l’idée selon laquelle la politique d’immigration de l’UE est suicidaire.

L’entrepreneur américain Elon Musk a suggéré que l’Union européenne pourrait être confrontée à la perspective d’une guerre civile en raison de sa politique d’accueil des immigrants. Il y a deux semaines, il s’est rendu à la frontière sud des États-Unis, se lançant dans l’âpre débat sur l’immigration dans son pays d’origine.

« Si la tendance actuelle se poursuit, la guerre civile en Europe est inévitable. » a-t-il affirmé dans un message sur X (anciennement Twitter) mercredi.

Musk répondait à un fil de discussion du satiriste et commentateur politique britannique né à Moscou, Konstantin Kisin. Il a dénoncé ce qu’il a appelé « des gens célébrant un viol et un meurtre perpétrés par une organisation terroriste interdite alors que la police se tient debout et regarde dans les grandes villes européennes. »

Kisin faisait référence aux manifestations pro-palestiniennes à la suite de l’incursion meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël la semaine dernière. Certains résidents des pays européens se sont concentrés sur la condamnation d’Israël pour les mauvais traitements infligés aux populations de Cisjordanie et de Gaza plutôt que sur la condamnation des meurtres et des enlèvements d’Israéliens par le mouvement militant palestinien.

« Nous importons chaque jour davantage de personnes qui pensent de cette façon » Kisin a noté, dénonçant le manque de « une politique d’immigration sensée » dépistage des personnes atteintes « des valeurs culturelles qui correspondent aux nôtres. »















Il faisait probablement référence à l’UE plutôt qu’au Royaume-Uni, où les gouvernements conservateurs ont renforcé les contrôles d’immigration depuis le Brexit.

Kisin a conclu que l’auteur britannique Douglas Murray avait raison lorsqu’il affirmait que la civilisation européenne se suicidait dans son livre de 2017 « L’étrange mort de l’Europe ».

L’immigration est également une question brûlante aux États-Unis, où les critiques de l’administration du président Joe Biden l’accusent de fermer les yeux sur le passage illégal des frontières au nom d’objectifs idéologiques et politiques. Musk a pris part au débat fin septembre, lors de sa visite dans la ville frontalière d’Eagle Pass, au Texas.

Les États-Unis devraient « Lisser l’immigration légale et stopper un flux de personnes d’une telle ampleur que nous conduisons à un effondrement des services sociaux », Musk avait insisté à l’époque. Il s’est déclaré « extrêmement pro-immigration » invoquant son propre statut de citoyen naturalisé.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York a attaqué son collègue Tony Gonzales du Texas, qui avait fait visiter à Musk la zone frontalière. Elle a dit que le républicain « J’ai décidé de quitter la ville pour faire une balade avec un milliardaire » au lieu de rester à Washington DC et de travailler sur les moyens d’éviter une fermeture du gouvernement.

Le Congrès a depuis adopté un projet de loi de compromis sur les dépenses, prolongeant ainsi la lutte sur les priorités budgétaires.

Musk a déjà marqué Ocasio-Cortez « pas très intelligent » sur les questions d’immigration.