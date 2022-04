Musk pourrait voir un accord de 43 milliards de dollars pour Twitter dès lundi

Le conseil d’administration de Twitter négociait dimanche avec le PDG du milliardaire Tesla sur les conditions de son offre non sollicitée d’achat de Twitter pour 54,20 dollars par action, et les pourparlers se sont poursuivis dans la nuit jusqu’aux premières heures de lundi, ont déclaré les gens. Les actions de Twitter ont gagné 5,9% à 51,81 dollars à 12h57 lundi à New York.

Twitter a commencé à se préparer à un accord potentiel après que Musk a révélé un plan de financement qui comprenait le soutien de Morgan Stanley et d’autres institutions. Musk, vendredi, a présenté un argumentaire pour sélectionner les actionnaires lors d’un certain nombre d’appels vidéo, en mettant l’accent sur les fonds gérés activement, selon le Wall Street Journal.

L’offre prévue de Musk valorise Twitter à environ 43 milliards de dollars sur la base du nombre d’actions en circulation répertoriées dans son rapport annuel. Les représentants de Twitter ont refusé de commenter l’état des pourparlers et Musk n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bien que de nombreux détails restent à régler et que les événements se déroulent rapidement, ce qui semblait initialement être un accord de longue haleine semblait plus proche de devenir réalité.

Musk, qui compte plus de 83 millions d’abonnés sur Twitter, a commencé à accumuler des actions dans la société en janvier, révélant une participation de 9 % plus tôt ce mois-ci. Ce poste l’a invité à rejoindre le conseil d’administration de Twitter, une offre qu’il finalement rejetépour se retourner le 14 avril avec une offre non sollicitée pour acheter l’entreprise et la privatiser.

Sa proposition a été accueillie avec scepticisme à Wall Street car, bien qu’il ait déclaré qu’il s’agissait de sa “meilleure et dernière” offre, elle manquait de détails sur le financement. Même si Musk est la personne la plus riche du monde, une grande partie de sa fortune est liée aux actions de Tesla.

Twitter a adopté une pilule empoisonnée comme mesure pour empêcher Musk d’acheter plus de 15 % de la société, tout en donnant au conseil d’administration plus de temps pour examiner son offre et planifier sa prochaine décision.

À la fin de la semaine dernière, Musk a donné plus de détails sur ses plans de financement, déclarant dans un dossier de titres qu’il avait aligné Morgan Stanley et d’autres prêteurs, qui offraient 13 milliards de dollars de financement par emprunt plus un autre. 12,5 milliards de dollars en prêts contre ses actions dans Tesla, ainsi qu’en s’engageant à apporter 21 milliards de dollars supplémentaires de son propre argent par le biais d’un financement par actions. On ne sait pas si Musk, qui dirige Tesla et Space Exploration Technologies, envisagerait de vendre une partie de sa participation dans l’une de ses sociétés prisées pour acquérir Twitter.

Tweeter prolifique

Il dispose actuellement d’environ 3 milliards de dollars en espèces ou d’autres actifs quelque peu liquides après avoir dépensé 2,6 milliards de dollars pour acheter sa participation dans Twitter, selon les calculs de Bloomberg. Plusieurs partenaires potentiels ont contacté Musk pour participer au financement par actions, ont déclaré des personnes proches des discussions.

Dans un tourbillon de nouvelles en un peu plus de deux semaines, il a été difficile de dire si Musk, 50 ans, donnerait suite à son offre. Musk est un tweeter prolifique – publiant un mélange de mèmes, de questions et de barbes – et s’est engagé à transformer Twitter en un bastion de la liberté d’expression. Mais une précédente affirmation selon laquelle il avait obtenu un financement pour privatiser Tesla, un épisode qui a entraîné une poursuite de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a jeté une ombre sur son offre sur Twitter.

Musk est l’un des utilisateurs les plus importants et les plus francs de Twitter. Il est connu pour ses tweets parfois cryptiques ou mystérieux, lancés à toute heure de la journée, sur tout, des crypto-monnaies aux voyages dans l’espace, en passant par la question de savoir si Twitter devrait avoir un bouton d’édition. Alors que Musk a tweeté sur son intention d’authentifier les utilisateurs de Twitter et de cesser de payer un salaire à son conseil d’administration, il n’a pas beaucoup expliqué publiquement comment il gérerait l’entreprise.

Il a déclaré que sa principale motivation en achetant Twitter était de garantir les principes de la liberté d’expression, qui, selon lui, sont “essentiels au fonctionnement d’une démocratie”.

Twitter devrait publier ses résultats jeudi, “qui ne seront probablement pas des arcs-en-ciel et des sourires, mettant ainsi une pression supplémentaire sur l’entreprise autour de ce jeu de poker à enjeux élevés avec l’offre de Musk qui se profile”, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans une note aux investisseurs dimanche.